В Кремле не считают сюрпризом сближение Европы и Казахстана

Песков: в сближении Европы и Казахстана нет ничего внезапного
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
В сближении европейских стран с Казахстаном нет ничего внезапного Фото:

Сближение европейских государств не является сюрпризом для России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Не соглашусь, ничего внезапного нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс. Действительно, есть исторические корни, там одна группа языков большая — тюркские, куда входит и венгерский. Это имел в виду господин Орбан. Казахстан развивает отношения с государствами, которые соответствуют его интересам. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», — заявил Песков.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан назвал Казахстан историческим домом для венгров. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Астану написал пост в своих социальных сетях на казахском.

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Сближение европейских государств не является сюрпризом для России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не соглашусь, ничего внезапного нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс. Действительно, есть исторические корни, там одна группа языков большая — тюркские, куда входит и венгерский. Это имел в виду господин Орбан. Казахстан развивает отношения с государствами, которые соответствуют его интересам. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», — заявил Песков. Ранее президент Венгрии Виктор Орбан назвал Казахстан историческим домом для венгров. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Астану написал пост в своих социальных сетях на казахском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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