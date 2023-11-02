В Кремле не считают сюрпризом сближение Европы и Казахстана

Песков: в сближении Европы и Казахстана нет ничего внезапного

02 ноября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

В сближении европейских стран с Казахстаном нет ничего внезапного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сближение европейских государств не является сюрпризом для России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не соглашусь, ничего внезапного нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс. Действительно, есть исторические корни, там одна группа языков большая — тюркские, куда входит и венгерский. Это имел в виду господин Орбан. Казахстан развивает отношения с государствами, которые соответствуют его интересам. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», — заявил Песков. Ранее президент Венгрии Виктор Орбан назвал Казахстан историческим домом для венгров. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Астану написал пост в своих социальных сетях на казахском.

Сближение европейских государств не является сюрпризом для России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не соглашусь, ничего внезапного нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс. Действительно, есть исторические корни, там одна группа языков большая — тюркские, куда входит и венгерский. Это имел в виду господин Орбан. Казахстан развивает отношения с государствами, которые соответствуют его интересам. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», — заявил Песков. Ранее президент Венгрии Виктор Орбан назвал Казахстан историческим домом для венгров. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Астану написал пост в своих социальных сетях на казахском.