В лицее Челябинска класс отправили на карантин по коклюшу

В Челябинске и Магнитогорске зафиксирован рост заболеваемости коклюшем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В челябинском лицее № 95 один из классов отправлен на карантин с 3 ноября из-за выявленного коклюша. Рост заболеваемости инфекцией отметили также в школах Магнитогорска.

«В лицей № 95 на Молдавской закрыли класс на карантин по коклюшу с завтрашнего дня. Очень много детей из других классов тоже ходят и кашляют очень сильно. Я думаю, родители даже не подозревают, что у них коклюш», — цитируют слова одного из родителей школьников 74.ру.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подтвердили заболеваемость коклюшем в 15 школах Магнитогорска. Всего на 31 октября зафиксировано 23 случая инфицирования учащихся. URA.RU направил запрос в региональный минздрав по уровню заболеваемости коклюшем, ответ к моменту публикации материала получен не был.

Ранее стало известно, что жители Челябинской области в январе — июне 2023 года в 155,2 раза чаще болели гриппом по отношению к тому же периоду 2022 года. Острым гепатитом в первом полугодии болели в 2,5 раза чаще, коклюшем — в 2,2 раза.