Жители Челябинской области в январе — июне 2023 года в 155,2 раза чаще болели гриппом по отношению к тому же периоду 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, заболевание стало абсолютным лидером роста.
«Динамика заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями. Грипп — в 155,2 раза», — отмечено в инфографике Челябинскстата.
Заболеваемость другими недугами также выросла, хоть не так значительно. Острым гепатитом в первом полугодии болели в 2,5 раза чаще, коклюшем — в 2,2 раза. Выросло количество заболевших острыми кишечными заболеваниями, ВИЧ, сальмонеллезными инфекциями, педикулезом и впервые выявленным сифилисом. Данные специалисты статорганов привели со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
Некоторые болезни отступили. Среди них впервые выявленный туберкулез (минус 10,1%), острые инфекции верхних дыхательных путей (минус 14,4%) и гонококковая инфекция (сокращение на 15,2%).
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