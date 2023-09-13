13 сентября 2023

Челябинцы стали в 155 раз чаще болеть гриппом. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Кашель. Клипарт. Курган, простуда, кашель, больное горло
Заболеваемость гриппом выросла в разы Фото:

Жители Челябинской области в январе — июне 2023 года в 155,2 раза чаще болели гриппом по отношению к тому же периоду 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, заболевание стало абсолютным лидером роста.

«Динамика заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями. Грипп — в 155,2 раза», — отмечено в инфографике Челябинскстата.

Заболеваемость другими недугами также выросла, хоть не так значительно. Острым гепатитом в первом полугодии болели в 2,5 раза чаще, коклюшем — в 2,2 раза. Выросло количество заболевших острыми кишечными заболеваниями, ВИЧ, сальмонеллезными инфекциями, педикулезом и впервые выявленным сифилисом. Данные специалисты статорганов привели со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Некоторые болезни отступили. Среди них впервые выявленный туберкулез (минус 10,1%), острые инфекции верхних дыхательных путей (минус 14,4%) и гонококковая инфекция (сокращение на 15,2%).

В разы чаще челябинцы стали болеть не только гриппом, но и острыми гепатитами и коклюшем
В разы чаще челябинцы стали болеть не только гриппом, но и острыми гепатитами и коклюшем

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Жители Челябинской области в январе — июне 2023 года в 155,2 раза чаще болели гриппом по отношению к тому же периоду 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, заболевание стало абсолютным лидером роста. «Динамика заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями. Грипп — в 155,2 раза», — отмечено в инфографике Челябинскстата. Заболеваемость другими недугами также выросла, хоть не так значительно. Острым гепатитом в первом полугодии болели в 2,5 раза чаще, коклюшем — в 2,2 раза. Выросло количество заболевших острыми кишечными заболеваниями, ВИЧ, сальмонеллезными инфекциями, педикулезом и впервые выявленным сифилисом. Данные специалисты статорганов привели со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону. Некоторые болезни отступили. Среди них впервые выявленный туберкулез (минус 10,1%), острые инфекции верхних дыхательных путей (минус 14,4%) и гонококковая инфекция (сокращение на 15,2%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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