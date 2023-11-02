Москва обещает жесткие военно-технические меры на размещение баз США в Финляндии 02 ноября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 + Меры будут зависеть от конкретных действий в ходе соглашения США, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет вынуждена предпринять определенные меры в связи с угрозой национальной безопасности страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Финляндии подписать оборонное соглашение с США. «Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз национальной безопасности России», — сказала Захарова во время брифинга . Она отметила, что меры будут зависеть от конкретных действий в ходе соглашения США, включая размещение американских баз в Финляндии. Ранее сообщалось, что Хельсинки в течение ближайшего времени намерены заключить с Соединенными Штатами оборонное соглашение Cooperation Agreement (DCA). Отмечалось, что документ не предполагает точного определения мест размещения американских военных, передает RT. Россия будет вынуждена предпринять определенные меры в связи с угрозой национальной безопасности страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Финляндии подписать оборонное соглашение с США. «Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз национальной безопасности России», — сказала Захарова во время брифинга. Она отметила, что меры будут зависеть от конкретных действий в ходе соглашения США, включая размещение американских баз в Финляндии. Ранее сообщалось, что Хельсинки в течение ближайшего времени намерены заключить с Соединенными Штатами оборонное соглашение Cooperation Agreement (DCA). Отмечалось, что документ не предполагает точного определения мест размещения американских военных, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям