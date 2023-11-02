Москва обещает жесткие военно-технические меры на размещение баз США в Финляндии

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Меры будут зависеть от конкретных действий в ходе соглашения США, заявила Мария Захарова Фото:

Россия будет вынуждена предпринять определенные меры в связи с угрозой национальной безопасности страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Финляндии подписать оборонное соглашение с США.

«Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз национальной безопасности России», — сказала Захарова во время брифинга. Она отметила, что меры будут зависеть от конкретных действий в ходе соглашения США, включая размещение американских баз в Финляндии.

Ранее сообщалось, что Хельсинки в течение ближайшего времени намерены заключить с Соединенными Штатами оборонное соглашение Cooperation Agreement (DCA). Отмечалось, что документ не предполагает точного определения мест размещения американских военных, передает RT.

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Россия будет вынуждена предпринять определенные меры в связи с угрозой национальной безопасности страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовность Финляндии подписать оборонное соглашение с США. «Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз национальной безопасности России», — сказала Захарова во время брифинга. Она отметила, что меры будут зависеть от конкретных действий в ходе соглашения США, включая размещение американских баз в Финляндии. Ранее сообщалось, что Хельсинки в течение ближайшего времени намерены заключить с Соединенными Штатами оборонное соглашение Cooperation Agreement (DCA). Отмечалось, что документ не предполагает точного определения мест размещения американских военных, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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