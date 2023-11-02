Жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени в большие выходные

Сургутяне едут в Тюмень в праздничные выходные, чтобы не тратить время на дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, плавание, минеральный источник, бассейн, термальный источник
Югорчане отправляются на тюменские горячие источники в праздничные выходные Фото:

У жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане активно выбирают это направление в ноябрьские праздничные дни. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес».

«Так как каникулы маленькие, люди стараются выбрать места для отдыха с минимальными затратами на дорогу. В этом плане, пожалуй, самое популярное направление — Тюмень. Очень многие отправляются целенаправленно покупаться в горячих источниках», — пояснили в турагентстве.

Помимо всего прочего, сургутяне покупают трехдневные туры в Санкт-Петербург и Казань, чтобы потратить большие выходные на прогулки и экскурсии. Также туристы отправляются и в Москву, однако менее активно.

Ранее URA.RU писало о том, что, по словам владелицы турагентства Soloway Елены Соловьевой, туристы из ХМАО начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане активно выбирают это направление в ноябрьские праздничные дни. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес». «Так как каникулы маленькие, люди стараются выбрать места для отдыха с минимальными затратами на дорогу. В этом плане, пожалуй, самое популярное направление — Тюмень. Очень многие отправляются целенаправленно покупаться в горячих источниках», — пояснили в турагентстве. Помимо всего прочего, сургутяне покупают трехдневные туры в Санкт-Петербург и Казань, чтобы потратить большие выходные на прогулки и экскурсии. Также туристы отправляются и в Москву, однако менее активно. Ранее URA.RU писало о том, что, по словам владелицы турагентства Soloway Елены Соловьевой, туристы из ХМАО начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...