Жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени в большие выходные

У жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане активно выбирают это направление в ноябрьские праздничные дни. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес».
«Так как каникулы маленькие, люди стараются выбрать места для отдыха с минимальными затратами на дорогу. В этом плане, пожалуй, самое популярное направление — Тюмень. Очень многие отправляются целенаправленно покупаться в горячих источниках», — пояснили в турагентстве.
Помимо всего прочего, сургутяне покупают трехдневные туры в Санкт-Петербург и Казань, чтобы потратить большие выходные на прогулки и экскурсии. Также туристы отправляются и в Москву, однако менее активно.
Ранее URA.RU писало о том, что, по словам владелицы турагентства Soloway Елены Соловьевой, туристы из ХМАО начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон югорчане стали чаще бронировать отдых, акцентируя внимание не только на пляжах, но и городах.
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