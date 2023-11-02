В Екатеринбурге мать, задушившая троих детей, избежит уголовного наказания

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Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург, петрова анастасия
Анастасия Петрова задержана по делу об убийстве троих детей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

В Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении, сообщил URA.RU руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин.

«Расследование этого дела закончилось. Согласно заключению последнего экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», — рассказал Сапегин.

По версии следствия, в конце 2022-го Петрова сначала задушила двоих детей ремнем от халата, пока те спали. Затем она убила и третьего ребенка. Подозреваемая оставила записку мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. На месте происшествия тогда работала группа оперативников уголовного розыска полиции. Силовики опрашивали соседей и собственника квартиры, где произошло ЧП, добавил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении, сообщил URA.RU руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин. «Расследование этого дела закончилось. Согласно заключению последнего экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», — рассказал Сапегин. По версии следствия, в конце 2022-го Петрова сначала задушила двоих детей ремнем от халата, пока те спали. Затем она убила и третьего ребенка. Подозреваемая оставила записку мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. На месте происшествия тогда работала группа оперативников уголовного розыска полиции. Силовики опрашивали соседей и собственника квартиры, где произошло ЧП, добавил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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