Картаполов призвал «присмотреться» к подпольным молельным домам мусульман и ММА

02 ноября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов призвал присмотреться к культу ММА в стране Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал российские спецслужбы заняться подпольным молельным домами, которые, по его мнению, скорее всего являются сектами-иноагентами. Также нужно присмотреться к культу ММА. Об этом он высказался, разбирая причины беспорядков в Дагестане. «У нас есть традиционный ислам, у нас есть мечети, у нас есть имамы, которые рассказывают и объясняют, что такое ислам, как надо верить во Всевышнего, как надо верить, как надо молиться, за что молиться. А если это подпольный какой-то молельный дом, значит, это скорее всего секта, а если это секта, значит, это, скорее всего, иноагент», — сказал Картаполов в эфире телеканала Россия 1. Он также добавил что нужно присмотреться к культу ММА (смешанные единоборства). По словам Картаполова, бойцы Дагестана и Чечни выходят в октагон с флагами своих регионов, забыв о российской символике. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летящий из Израиля, устраивая при этом погромы. Кроме того, участники беспорядков забрасывали силовиков различными предметами. В Минздраве Дагестана сообщили, что в аэропорту пострадало более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Бывший чемпион по смешанным единоборствам (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанцев, устроивших беспорядки в Махачкале, необходимо простить, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал российские спецслужбы заняться подпольным молельным домами, которые, по его мнению, скорее всего являются сектами-иноагентами. Также нужно присмотреться к культу ММА. Об этом он высказался, разбирая причины беспорядков в Дагестане. «У нас есть традиционный ислам, у нас есть мечети, у нас есть имамы, которые рассказывают и объясняют, что такое ислам, как надо верить во Всевышнего, как надо верить, как надо молиться, за что молиться. А если это подпольный какой-то молельный дом, значит, это скорее всего секта, а если это секта, значит, это, скорее всего, иноагент», — сказал Картаполов в эфире телеканала Россия 1. Он также добавил что нужно присмотреться к культу ММА (смешанные единоборства). По словам Картаполова, бойцы Дагестана и Чечни выходят в октагон с флагами своих регионов, забыв о российской символике. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летящий из Израиля, устраивая при этом погромы. Кроме того, участники беспорядков забрасывали силовиков различными предметами. В Минздраве Дагестана сообщили, что в аэропорту пострадало более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Бывший чемпион по смешанным единоборствам (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанцев, устроивших беспорядки в Махачкале, необходимо простить, передает «Национальная служба новостей».