Картаполов призвал «присмотреться» к подпольным молельным домам мусульман и ММА

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал российские спецслужбы заняться подпольным молельным домами, которые, по его мнению, скорее всего являются сектами-иноагентами. Также нужно присмотреться к культу ММА. Об этом он высказался, разбирая причины беспорядков в Дагестане.
«У нас есть традиционный ислам, у нас есть мечети, у нас есть имамы, которые рассказывают и объясняют, что такое ислам, как надо верить во Всевышнего, как надо верить, как надо молиться, за что молиться. А если это подпольный какой-то молельный дом, значит, это скорее всего секта, а если это секта, значит, это, скорее всего, иноагент», — сказал Картаполов в эфире телеканала Россия 1.
Он также добавил что нужно присмотреться к культу ММА (смешанные единоборства). По словам Картаполова, бойцы Дагестана и Чечни выходят в октагон с флагами своих регионов, забыв о российской символике.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летящий из Израиля, устраивая при этом погромы. Кроме того, участники беспорядков забрасывали силовиков различными предметами. В Минздраве Дагестана сообщили, что в аэропорту пострадало более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Бывший чемпион по смешанным единоборствам (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанцев, устроивших беспорядки в Махачкале, необходимо простить, передает «Национальная служба новостей».
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