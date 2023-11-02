Shot: отец Киркорова сбежал из больницы, не долечив пневмонию 02 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 + Бедрос Киркоров принял решение перейти на лечение по руководством личного врача, пишет Shot Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отец Филиппа Киркорова 91-летний Бедрос сбежал из больницы, где лечился от пневмонии. Он решил продолжить лечение нетрадиционными методами под руководством своего личного врача. «91-летний Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что отец знаменитого артиста принял решение перейти на лечение нетрадиционными методами под наблюдением собственного врача. Бедрос Кирковров находился на стационарном лечении в гериатрическом отделении московской клиники, где ему был поставлен диагноз наличия пневмонии, нарушений бронхиальной проходимости и гидроторакса. Состояние его здоровья также осложняли остаточные посттуберкулезные изменения в правом легком. Несмотря на рекомендации врачей продолжать антибактериальное лечение, Бедрос решил покинуть больницу после 17 дней пребывания в ней, передали в telegram-канале. Отец Филиппа Киркорова 91-летний Бедрос сбежал из больницы, где лечился от пневмонии. Он решил продолжить лечение нетрадиционными методами под руководством своего личного врача. «91-летний Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что отец знаменитого артиста принял решение перейти на лечение нетрадиционными методами под наблюдением собственного врача. Бедрос Кирковров находился на стационарном лечении в гериатрическом отделении московской клиники, где ему был поставлен диагноз наличия пневмонии, нарушений бронхиальной проходимости и гидроторакса. Состояние его здоровья также осложняли остаточные посттуберкулезные изменения в правом легком. Несмотря на рекомендации врачей продолжать антибактериальное лечение, Бедрос решил покинуть больницу после 17 дней пребывания в ней, передали в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям