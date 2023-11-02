Тюменцы нашли замену самогону и подорожавшей водке

Тюменцы вместо водки начали пить этиловый спирт

Жители Тюмени скупают этиловый спирт в стеклянных бутыльках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне роста стоимости крепких алкогольных напитков жители Тюмени стали скупать этиловый спирт в стеклянных бутыльках емкостью 100 мл для последующего употребления. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом, по его словам, достать такой спирт крайне сложно.

«Многие любители крепкого алкоголя перестали покупать его в продуктовых магазинах. Вместо этого тюменцы пытаются достать этиловый спирт в стеклянных бутыльках емкостью 100 мл, чтобы затем разбавить его водой и „превратить“ в водку. Стоит такой от 50 рублей. Причем в обычных магазинах его не купить. Только через знакомых», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что торговцы этиловым спиртом продают его только знакомым людям. «Достать спирт в стеклянных бутыльках крайне сложно. Такой, как правило, поставляется только в аптечные пункты, но там оптом вам его никто не продаст. Продавцы „рекламируют“ свой товар с помощью сарафанного радио. При этом, за качество спирта никто не ручается. Поэтому его употребление в пищу может закончиться отравлением. Возможны и более тяжелые последствия», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Стоимость крепкого алкоголя у самогонщиков ниже на 200 — 300 рублей, чем в продуктовых магазинах.