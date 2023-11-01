В Тюменской области завели уголовное дело на влиятельного силовика

В Тюменской области завели дело на руководителя отдела ГИБДД Заводоуковска

02 ноября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Майора ждет судебное разбирательство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководитель отдела ГИБДД в Заводоуковске не стал препятствовать избиению своего же сотрудника, за что стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «По итогам служебной проверки установлено, что на месте происшествия находился один из руководителей ОГИБДД МО МВД России „Заводоуковский“, который не предпринял мер для пресечения противоправных действий со стороны нарушителей. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством», — рассказали URA.RU в УМВД по Тюменской области. Там пояснили, что речь идет о ЧП, произошедшем в Заводоуковске. Ранее там было совершенно нападение на сотрудника ГИБДД, который охранял общественный порядок. Его избили двое мужчин — 1993 и 1984 годов рождения. Инспектор получил телесные повреждения. Руководитель силовика видел происходящее, но вмешиваться не стал. По данным источников URA.RU, в настоящее время правоохранитель подал рапорт об увольнении. Однако из органов он пока не уволен.

Руководитель отдела ГИБДД в Заводоуковске не стал препятствовать избиению своего же сотрудника, за что стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «По итогам служебной проверки установлено, что на месте происшествия находился один из руководителей ОГИБДД МО МВД России „Заводоуковский“, который не предпринял мер для пресечения противоправных действий со стороны нарушителей. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством», — рассказали URA.RU в УМВД по Тюменской области. Там пояснили, что речь идет о ЧП, произошедшем в Заводоуковске. Ранее там было совершенно нападение на сотрудника ГИБДД, который охранял общественный порядок. Его избили двое мужчин — 1993 и 1984 годов рождения. Инспектор получил телесные повреждения. Руководитель силовика видел происходящее, но вмешиваться не стал. По данным источников URA.RU, в настоящее время правоохранитель подал рапорт об увольнении. Однако из органов он пока не уволен.