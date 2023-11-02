Двух девочек увезли в тяжелом состоянии после ДТП в Свердловской области

02 ноября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Врачи увезут пострадавших детей в екатеринбургскую больницу №9 (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU После аварии на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж двух малолетних девочек увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Два взрослых пассажира из одной машины погибли на месте. Пострадавшие из второго авто госпитализированы. Женщина в состоянии, близком к удовлетворительному. Две девочки, 5 и 11 лет, с травмами головы и тела находятся, предварительно, в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области. На место ДТП выехала бригада центра медицины катастроф. Пострадавшую женщину увезут в Режевскую ЦРБ, а детей — в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. По данным свердловской ГИБДД, аварию устроил водитель иномарки, который не справился с управлением на трассе. Он въехал во встречное авто, в которой находилось два человека.

После аварии на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж двух малолетних девочек увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Два взрослых пассажира из одной машины погибли на месте. Пострадавшие из второго авто госпитализированы. Женщина в состоянии, близком к удовлетворительному. Две девочки, 5 и 11 лет, с травмами головы и тела находятся, предварительно, в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области. На место ДТП выехала бригада центра медицины катастроф. Пострадавшую женщину увезут в Режевскую ЦРБ, а детей — в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. По данным свердловской ГИБДД, аварию устроил водитель иномарки, который не справился с управлением на трассе. Он въехал во встречное авто, в которой находилось два человека.