Двух девочек увезли в тяжелом состоянии после ДТП в Свердловской области

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Врачи увезут пострадавших детей в екатеринбургскую больницу №9 (архивное фото) Фото:

После аварии на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж двух малолетних девочек увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Два взрослых пассажира из одной машины погибли на месте. Пострадавшие из второго авто госпитализированы. Женщина в состоянии, близком к удовлетворительному. Две девочки, 5 и 11 лет, с травмами головы и тела находятся, предварительно, в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области.

На место ДТП выехала бригада центра медицины катастроф. Пострадавшую женщину увезут в Режевскую ЦРБ, а детей — в детскую больницу № 9 Екатеринбурга.

По данным свердловской ГИБДД, аварию устроил водитель иномарки, который не справился с управлением на трассе. Он въехал во встречное авто, в которой находилось два человека.

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После аварии на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж двух малолетних девочек увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Два взрослых пассажира из одной машины погибли на месте. Пострадавшие из второго авто госпитализированы. Женщина в состоянии, близком к удовлетворительному. Две девочки, 5 и 11 лет, с травмами головы и тела находятся, предварительно, в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области. На место ДТП выехала бригада центра медицины катастроф. Пострадавшую женщину увезут в Режевскую ЦРБ, а детей — в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. По данным свердловской ГИБДД, аварию устроил водитель иномарки, который не справился с управлением на трассе. Он въехал во встречное авто, в которой находилось два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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