Германия отправила Киеву десятки танков Leopard 02 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 + ФРГ направила Украине 25 танков Leopard Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение. Это следует из списка на сайте правительства ФРГ. «В обновленном списке переданного Украине оружия отмечаются 25 танков Leopard 1A5, пять беспилотников и двух радаров TRML-4D», — указано в списке. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Ранее оборонный концерн Rheinmetall в Германии купил 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Сообщалось, что машины модернизируют в Дюссельдорфе и отправят на Украину, передает «Национальная служба новостей». Издание Times of India писало, что новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Они, напротив, способны спровоцировать РФ на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента. Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение. Это следует из списка на сайте правительства ФРГ. «В обновленном списке переданного Украине оружия отмечаются 25 танков Leopard 1A5, пять беспилотников и двух радаров TRML-4D», — указано в списке. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Ранее оборонный концерн Rheinmetall в Германии купил 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Сообщалось, что машины модернизируют в Дюссельдорфе и отправят на Украину, передает «Национальная служба новостей». Издание Times of India писало, что новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Они, напротив, способны спровоцировать РФ на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям