Германия отправила Киеву десятки танков Leopard

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ФРГ направила Украине 25 танков Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение. Это следует из списка на сайте правительства ФРГ.

«В обновленном списке переданного Украине оружия отмечаются 25 танков Leopard 1A5, пять беспилотников и двух радаров TRML-4D», — указано в списке. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.

Ранее оборонный концерн Rheinmetall в Германии купил 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Сообщалось, что машины модернизируют в Дюссельдорфе и отправят на Украину, передает «Национальная служба новостей». Издание Times of India писало, что новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Они, напротив, способны спровоцировать РФ на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента.

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Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение. Это следует из списка на сайте правительства ФРГ. «В обновленном списке переданного Украине оружия отмечаются 25 танков Leopard 1A5, пять беспилотников и двух радаров TRML-4D», — указано в списке. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Ранее оборонный концерн Rheinmetall в Германии купил 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Сообщалось, что машины модернизируют в Дюссельдорфе и отправят на Украину, передает «Национальная служба новостей». Издание Times of India писало, что новые поставки вооружений не позволят урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Они, напротив, способны спровоцировать РФ на самый ужасный для Запада ответ, особенно, если целью подобных действий является политическое унижение президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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