01 ноября 2023

Власти ищут подрядчика для строительства центра досуга в пермском селе Барда

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, зрительный зал, актовый зал, кресла, пустой зал
В здании планируют проводить различные культурно-досуговые мероприятия Фото:

Власти Бардымского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для строительства универсального центра общественных коммуникаций. Поиск ведется через электронные торги, цена контракта составляет 87 млн рублей.

«Строительство объекта в Пермском крае. Универсальный центр общественных коммуникаций в селе Барда по адресу улица Молодежная, 1A. Источники финансирования — федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет Бардымского муниципального округа и внебюджетные средства. Начальная и максимальная цена контракта составляет 87 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

К техзаданию приложены ведомости работ и проектно-сметная документация. Здание центра должно быть одноэтажным, общей площадью в 783 квадратных метра. Строительство планируют провести в два этапа — подготовительный и основной. Сроки работ — с марта 2024 по март 2025 года. В центре планируют разместить различные кружки, цифровую библиотеку и культурно-досуговое пространство для проведения различных мероприятий.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Чусовского городского округа Пермского края ищут подрядчика для разработки проекта и строительства культурно-досугового центра в деревне Никифорово. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 55 млн рублей.

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Власти Бардымского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для строительства универсального центра общественных коммуникаций. Поиск ведется через электронные торги, цена контракта составляет 87 млн рублей. «Строительство объекта в Пермском крае. Универсальный центр общественных коммуникаций в селе Барда по адресу улица Молодежная, 1A. Источники финансирования — федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет Бардымского муниципального округа и внебюджетные средства. Начальная и максимальная цена контракта составляет 87 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». К техзаданию приложены ведомости работ и проектно-сметная документация. Здание центра должно быть одноэтажным, общей площадью в 783 квадратных метра. Строительство планируют провести в два этапа — подготовительный и основной. Сроки работ — с марта 2024 по март 2025 года. В центре планируют разместить различные кружки, цифровую библиотеку и культурно-досуговое пространство для проведения различных мероприятий. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Чусовского городского округа Пермского края ищут подрядчика для разработки проекта и строительства культурно-досугового центра в деревне Никифорово. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 55 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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