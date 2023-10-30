Действующий мэр Краснокамска включился в борьбу за кресло главы муниципалитета

Мэр Краснокамска Игорь Быкариз поборется за кресло главы муниципалитета
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Быкариз подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Краснокамского округа Фото:

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз решил вновь побороться за кресло главы муниципалитета. Чиновник подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра.

«Игорь Быкариз подал документы на конкурс по отбору главы муниципалитета», — пишет «Ъ-Прикамье». По информации издания, конкуренцию действующему главе Краснокамска может составить начальник управления экономразвития администрации городского округа Илья Куличков. Скорее всего, Куличков будет участвовать в конкурсе, как технический кандидат, отмечает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

Быкариз на звонок корреспондента URA.RU не ответил. В гордуме Краснокамского округа, где идет прием документов от кандидатов, агентству рекомендовали обратиться в правительство Прикамья. В пресс-службе краевого правительства URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий.

Конкурс по отбору кандидатов на главу муниципалитета стартовал в Краснокамском городском округе 2 октября. Прием документов от претендентов на должность мэра завершится 1 ноября. URA.RU рассказывало, что Быкариз является фаворитом в борьбе за кресло главы Краснокамска.

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Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз решил вновь побороться за кресло главы муниципалитета. Чиновник подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. «Игорь Быкариз подал документы на конкурс по отбору главы муниципалитета», — пишет «Ъ-Прикамье». По информации издания, конкуренцию действующему главе Краснокамска может составить начальник управления экономразвития администрации городского округа Илья Куличков. Скорее всего, Куличков будет участвовать в конкурсе, как технический кандидат, отмечает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Быкариз на звонок корреспондента URA.RU не ответил. В гордуме Краснокамского округа, где идет прием документов от кандидатов, агентству рекомендовали обратиться в правительство Прикамья. В пресс-службе краевого правительства URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий. Конкурс по отбору кандидатов на главу муниципалитета стартовал в Краснокамском городском округе 2 октября. Прием документов от претендентов на должность мэра завершится 1 ноября. URA.RU рассказывало, что Быкариз является фаворитом в борьбе за кресло главы Краснокамска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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