Действующий мэр Краснокамска включился в борьбу за кресло главы муниципалитета

Мэр Краснокамска Игорь Быкариз поборется за кресло главы муниципалитета

30 октября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Игорь Быкариз подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Краснокамского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз решил вновь побороться за кресло главы муниципалитета. Чиновник подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. «Игорь Быкариз подал документы на конкурс по отбору главы муниципалитета», — пишет «Ъ-Прикамье». По информации издания, конкуренцию действующему главе Краснокамска может составить начальник управления экономразвития администрации городского округа Илья Куличков. Скорее всего, Куличков будет участвовать в конкурсе, как технический кандидат, отмечает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Быкариз на звонок корреспондента URA.RU не ответил. В гордуме Краснокамского округа, где идет прием документов от кандидатов, агентству рекомендовали обратиться в правительство Прикамья. В пресс-службе краевого правительства URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий. Конкурс по отбору кандидатов на главу муниципалитета стартовал в Краснокамском городском округе 2 октября. Прием документов от претендентов на должность мэра завершится 1 ноября. URA.RU рассказывало, что Быкариз является фаворитом в борьбе за кресло главы Краснокамска.

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз решил вновь побороться за кресло главы муниципалитета. Чиновник подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. «Игорь Быкариз подал документы на конкурс по отбору главы муниципалитета», — пишет «Ъ-Прикамье». По информации издания, конкуренцию действующему главе Краснокамска может составить начальник управления экономразвития администрации городского округа Илья Куличков. Скорее всего, Куличков будет участвовать в конкурсе, как технический кандидат, отмечает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Быкариз на звонок корреспондента URA.RU не ответил. В гордуме Краснокамского округа, где идет прием документов от кандидатов, агентству рекомендовали обратиться в правительство Прикамья. В пресс-службе краевого правительства URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий. Конкурс по отбору кандидатов на главу муниципалитета стартовал в Краснокамском городском округе 2 октября. Прием документов от претендентов на должность мэра завершится 1 ноября. URA.RU рассказывало, что Быкариз является фаворитом в борьбе за кресло главы Краснокамска.