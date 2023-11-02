Тюменка выступила в Госдуме с критикой запрета абортов

Депутат ГД из Тюменской области Горячева раскритиковала идею запрета абортов

02 ноября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Депутат призвала работать над тем, чтобы у женщин не было причин для аборта Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) выступила в парламенте с критикой инициативы по запрету абортов. Об этом политик написала в своих социальных сетях. «Выступала в Думе по очень острым темам. Первая — запрет абортов. Его часто предлагают, как инструмент для улучшения демографии. Но с точки зрения статистики это не имеет никакого смысла. За последние 40 лет ни в одной стране мира запрет на аборты не помог поднять рождаемость. Наоборот: повышается смертность женщин, увеличивается черный рынок услуг», — написала Горячева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По мнению депутата, власти нужно работать с причинами, которые толкают женщин на прерывание беременности. Для этого необходимо улучшить систему жилищной поддержки семей и установить минимальный порог алиментов в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме РФ прошел круглый стол на тему абортов. Среди звучащих на нем предложений были такие, как установить единственной законной причиной для прерывания беременности то, что женщина была изнасилована.

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) выступила в парламенте с критикой инициативы по запрету абортов. Об этом политик написала в своих социальных сетях. «Выступала в Думе по очень острым темам. Первая — запрет абортов. Его часто предлагают, как инструмент для улучшения демографии. Но с точки зрения статистики это не имеет никакого смысла. За последние 40 лет ни в одной стране мира запрет на аборты не помог поднять рождаемость. Наоборот: повышается смертность женщин, увеличивается черный рынок услуг», — написала Горячева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По мнению депутата, власти нужно работать с причинами, которые толкают женщин на прерывание беременности. Для этого необходимо улучшить систему жилищной поддержки семей и установить минимальный порог алиментов в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме РФ прошел круглый стол на тему абортов. Среди звучащих на нем предложений были такие, как установить единственной законной причиной для прерывания беременности то, что женщина была изнасилована.