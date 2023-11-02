Тюменка выступила в Госдуме с критикой запрета абортов

Депутат ГД из Тюменской области Горячева раскритиковала идею запрета абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Депутат призвала работать над тем, чтобы у женщин не было причин для аборта Фото:

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) выступила в парламенте с критикой инициативы по запрету абортов. Об этом политик написала в своих социальных сетях.

«Выступала в Думе по очень острым темам. Первая — запрет абортов. Его часто предлагают, как инструмент для улучшения демографии. Но с точки зрения статистики это не имеет никакого смысла. За последние 40 лет ни в одной стране мира запрет на аборты не помог поднять рождаемость. Наоборот: повышается смертность женщин, увеличивается черный рынок услуг», — написала Горячева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению депутата, власти нужно работать с причинами, которые толкают женщин на прерывание беременности. Для этого необходимо улучшить систему жилищной поддержки семей и установить минимальный порог алиментов в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка.

Ранее URA.RU писало, что в Госдуме РФ прошел круглый стол на тему абортов. Среди звучащих на нем предложений были такие, как установить единственной законной причиной для прерывания беременности то, что женщина была изнасилована.

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Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) выступила в парламенте с критикой инициативы по запрету абортов. Об этом политик написала в своих социальных сетях. «Выступала в Думе по очень острым темам. Первая — запрет абортов. Его часто предлагают, как инструмент для улучшения демографии. Но с точки зрения статистики это не имеет никакого смысла. За последние 40 лет ни в одной стране мира запрет на аборты не помог поднять рождаемость. Наоборот: повышается смертность женщин, увеличивается черный рынок услуг», — написала Горячева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По мнению депутата, власти нужно работать с причинами, которые толкают женщин на прерывание беременности. Для этого необходимо улучшить систему жилищной поддержки семей и установить минимальный порог алиментов в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Госдуме РФ прошел круглый стол на тему абортов. Среди звучащих на нем предложений были такие, как установить единственной законной причиной для прерывания беременности то, что женщина была изнасилована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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