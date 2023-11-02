Глава Дагестана высмеял протестующего, искавшего евреев в турбине самолета

02 ноября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

После таких инцидентов над Дагестаном смеется весь мир, заявил Сергей Меликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял протестующего, ищущего евреев в двигателе самолета. На республиканской конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» он заявил, что данный эпизод вызвал улыбку на его лице. «Зачем на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице», — заявил Меликов. Глава Дагестана выразил свое недоумение и смех по поводу таких действий, но затем отметил, что это также вызывает и страх. Меликов подчеркнул, что подобные люди привлекают внимание к Республике в мире, что является причиной насмешек со стороны международного сообщества. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда сотни граждан попытались штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. В результате были устроены погромы, а участники беспорядков атаковали силовиков, бросая в них различные предметы. По информации Минздрава Дагестана, более 20 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб полицейский, пресекавший беспорядки.

Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял протестующего, ищущего евреев в двигателе самолета. На республиканской конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» он заявил, что данный эпизод вызвал улыбку на его лице. «Зачем на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице», — заявил Меликов. Глава Дагестана выразил свое недоумение и смех по поводу таких действий, но затем отметил, что это также вызывает и страх. Меликов подчеркнул, что подобные люди привлекают внимание к Республике в мире, что является причиной насмешек со стороны международного сообщества. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда сотни граждан попытались штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. В результате были устроены погромы, а участники беспорядков атаковали силовиков, бросая в них различные предметы. По информации Минздрава Дагестана, более 20 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб полицейский, пресекавший беспорядки.