Глава Дагестана высмеял протестующего, искавшего евреев в турбине самолета

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, меликов сергей
После таких инцидентов над Дагестаном смеется весь мир, заявил Сергей Меликов Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял протестующего, ищущего евреев в двигателе самолета. На республиканской конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» он заявил, что данный эпизод вызвал улыбку на его лице.

«Зачем на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице», — заявил Меликов. Глава Дагестана выразил свое недоумение и смех по поводу таких действий, но затем отметил, что это также вызывает и страх. Меликов подчеркнул, что подобные люди привлекают внимание к Республике в мире, что является причиной насмешек со стороны международного сообщества.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда сотни граждан попытались штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. В результате были устроены погромы, а участники беспорядков атаковали силовиков, бросая в них различные предметы. По информации Минздрава Дагестана, более 20 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб полицейский, пресекавший беспорядки.

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Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял протестующего, ищущего евреев в двигателе самолета. На республиканской конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» он заявил, что данный эпизод вызвал улыбку на его лице. «Зачем на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице», — заявил Меликов. Глава Дагестана выразил свое недоумение и смех по поводу таких действий, но затем отметил, что это также вызывает и страх. Меликов подчеркнул, что подобные люди привлекают внимание к Республике в мире, что является причиной насмешек со стороны международного сообщества. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда сотни граждан попытались штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. В результате были устроены погромы, а участники беспорядков атаковали силовиков, бросая в них различные предметы. По информации Минздрава Дагестана, более 20 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб полицейский, пресекавший беспорядки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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