Тюменские энергетики пожалуются в прокуратуру на застройщика в Перевалово

Из-за незаконных подключений без света остаются и те, у кого есть договоры с поставщиком энергии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Россети-Тюмень» обратится в прокуратуру с просьбой провести проверку застройщика, который ввел в заблуждение покупателей недвижимости, из-за чего люди оказались незаконно подключены к электросетям, что приводит к перегрузке сети и отключению электричества в Перевалово. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Принято решение о направлении обращения в прокуратуру Тюменской области. Поводом стали признаки намеренного введения в заблуждение покупателей недвижимости со стороны застройщика в коттеджном поселке Озерный-2 Переваловского муниципального образования. Дезинформирование потребителей, оказавшихся незаконно подключенными к электрическим сетям, привело к нарушениям, перегрузке сети и снижению качества жизни в период отопительного сезона», — сообщили в пресс-службе «Россети-Тюмень».

Речь о ситуациях, когда при покупке домов гражданам не сообщают о том, что они подключены к сетям незаконно, а договора на поставку энергии с «Россетями» у домовладения нет. Из-за этого растет нагрузка на сети, мощность которых рассчитана только на официальных потребителей. А когда свет отключается из-за перегрузок, тюменцы начинают жаловаться на поставщика энергии.

Как ранее писало URA.RU, подобная ситуация произошла в селе Перевалово Тюменского района. Из 20 коттеджей лишь только девять оказались законно подключены к сетям.