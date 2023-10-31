«Россети Тюмени» объяснили перебои с электричеством в тюменском селе

«Россети Тюмени» заявили о незаконных подключениях к электросетям в Перевалово

Сотрудники советуют жителям при покупке дома проверять наличие договора на электроснабжение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Часть владельцев домов в Перевалово (Тюменская область), где происходят перебои электроснабжения, незаконно подключены к электросетям и не имеют договоров с поставщиками. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора филиала АО «Россети Тюмень» Сергей Хотненко во время брифинга.

«Человеку просто могли продать дом без счетчика и договора с поставщиков электроснабжения. Мы периодически проводим рейды. И в тех случаях, когда мы фиксируем просадку напряжения по какому-то населенному пункту, бригада выезжает, проверяет, видит незаконные подключения и тогда отключает. И мы пытаемся найти решение данной проблемы. На этой территории больше 20 домов и только 9 из них подали заявку на техническое присоединение. В декабре под них будет поставлена трансформаторная подстанция», — рассказали агентству представители компании.

Сотрудники советуют жителям при покупке дома проверять наличие договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком. Там же добавили, что возможность присоединения к сетям может оценить только сама энергокомпания. «Даже если в десяти метрах от дома стоит трансформаторная подстанция, она может быть загружена на 100% и потребуется строительство новой. Когда есть капитальные мероприятия, срок технологического присоединения увеличивается до шести месяцев», — отметили специалисты.

Ранее URA.RU писало, что жители поселений жалуются на постоянные перебои электричества. По этому факту прокурор области Владислав Московских поручил провести проверку.