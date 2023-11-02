В микрорайоне Кургана некому возить детей на школьных автобусах

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Торжественное вручение школьных автобусов. Курган, автобус, дети, школьные автобусы
В микрорайоне Кургана простаивают два школьных автобуса Фото:
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Скандал из-за закрытия поворота в микрорайон Зайково

Жители микрорайона Зайково в Кургане пожаловались мэру города Елене Ситниковой, что их детей некому возить на школьных автобусах. Об этом они рассказали 2 ноября во время визита чиновников в микрорайон, передает корреспондент URA.RU.

«Чтобы автобус поехал, там должен быть водитель. Они там сменные, и там постоянная ротация. Мы уже сколько можем в бюджете подняли им зарплату, но пока желающих нет», — объяснила горожанам Ситникова.

Сейчас в микрорайоне, по словам местных жителей, простаивают два школьных автобуса. Жители предложили возить детей в маршрутке, но Ситникова сказала, что без законных представителей это делать нельзя. Одна из жительниц микрорайона рассказывала URA.RU, что детям приходится добираться самим до школы на автобусах. Также горожане пожаловались мэру, что подолгу не могут дождаться автобусов до микрорайона. «На следующей неделе мы договорились встретиться по вопросам графика перевозок», — добавила мэр.

Чиновники приехали в Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. О перекрытии жители узнали только в ноябре.

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Жители микрорайона Зайково в Кургане пожаловались мэру города Елене Ситниковой, что их детей некому возить на школьных автобусах. Об этом они рассказали 2 ноября во время визита чиновников в микрорайон, передает корреспондент URA.RU. «Чтобы автобус поехал, там должен быть водитель. Они там сменные, и там постоянная ротация. Мы уже сколько можем в бюджете подняли им зарплату, но пока желающих нет», — объяснила горожанам Ситникова. Сейчас в микрорайоне, по словам местных жителей, простаивают два школьных автобуса. Жители предложили возить детей в маршрутке, но Ситникова сказала, что без законных представителей это делать нельзя. Одна из жительниц микрорайона рассказывала URA.RU, что детям приходится добираться самим до школы на автобусах. Также горожане пожаловались мэру, что подолгу не могут дождаться автобусов до микрорайона. «На следующей неделе мы договорились встретиться по вопросам графика перевозок», — добавила мэр. Чиновники приехали в Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. О перекрытии жители узнали только в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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