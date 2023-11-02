Пермяков зовут мыть Superjet, Airbus и Boeing за зарплату в 280 тысяч рублей

Компания «Аэрофлот» базируется в московском аэропорту Шереметьево Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермякам предлагают присмотреться к вакансиям мойщиков самолетов компании «Аэрофлот» в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают платить заработную плату более 280 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края — работа вахтовым методом мойщиками самолетов „Аэрофлота“. Набор срочный, можно без опыта, будет организовано обучение. Ставка — 4 600 рублей за смену. Таким образом, зарплата за вахту в 60 смен составит более 280 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В объявлениях уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы. По данным официального сайта «Аэрофлота», авиапарк компании насчитывает гражданский 171 самолет. Это воздушные суда Superjet, Airbus и Boeing. Базируется авиакомпания в московском аэропорту Шереметьево. В 2021 году «Аэрофлот» открыл свой второй хаб в Красноярске.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом мойщиками посуды и уборщиками самолетов в Шереметьево. Им обещают платить зарплату в 150 тысяч рублей за 60 рабочих смен.