Пермяков зовут мыть Superjet, Airbus и Boeing за зарплату в 280 тысяч рублей

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Компания «Аэрофлот» базируется в московском аэропорту Шереметьево Фото:

Пермякам предлагают присмотреться к вакансиям мойщиков самолетов компании «Аэрофлот» в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают платить заработную плату более 280 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края — работа вахтовым методом мойщиками самолетов „Аэрофлота“. Набор срочный, можно без опыта, будет организовано обучение. Ставка — 4 600 рублей за смену. Таким образом, зарплата за вахту в 60 смен составит более 280 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В объявлениях уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы. По данным официального сайта «Аэрофлота», авиапарк компании насчитывает гражданский 171 самолет. Это воздушные суда Superjet, Airbus и Boeing. Базируется авиакомпания в московском аэропорту Шереметьево. В 2021 году «Аэрофлот» открыл свой второй хаб в Красноярске.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом мойщиками посуды и уборщиками самолетов в Шереметьево. Им обещают платить зарплату в 150 тысяч рублей за 60 рабочих смен.

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Пермякам предлагают присмотреться к вакансиям мойщиков самолетов компании «Аэрофлот» в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают платить заработную плату более 280 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края — работа вахтовым методом мойщиками самолетов „Аэрофлота“. Набор срочный, можно без опыта, будет организовано обучение. Ставка — 4 600 рублей за смену. Таким образом, зарплата за вахту в 60 смен составит более 280 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. В объявлениях уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и питанием за счет работодателя. Также им компенсируют траты на проезд до Москвы. По данным официального сайта «Аэрофлота», авиапарк компании насчитывает гражданский 171 самолет. Это воздушные суда Superjet, Airbus и Boeing. Базируется авиакомпания в московском аэропорту Шереметьево. В 2021 году «Аэрофлот» открыл свой второй хаб в Красноярске. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом мойщиками посуды и уборщиками самолетов в Шереметьево. Им обещают платить зарплату в 150 тысяч рублей за 60 рабочих смен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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