Зачем Россия наращивает золотовалютные резервы

Аналитик Мильчакова: Россия закупает золото из-за токсичности иностранной валюты

03 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Наращивание золота стало общемировым трендом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия начала наращивать запасы золота из-за токсичности и нестабильности иностранной валюты. Об этом сообщила URA.RU ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Золотые запасы России выросли до рекордного уровня за всю историю страны. По итогам сентября они увеличились на 2% (+44 тонны) и составили 2,36 тысячи тонн. «Причина роста резервов золота ЦБ РФ связана c тем, что доллар США и иные мировые резервные валюты, кроме юаня, для России с 2022 года „токсичны“, так как почти половина золотовалютных резервов РФ оказалась заблокирована в центральных банках стран Запада», — сказала Наталья Мильчакова. Новость по теме Аналитик Сироткин: для укрепления рубля ЦБ нужно ввести валютный коридор Она отметила, что наращивая вложения в золото, Банк России увеличивает долю высоконадежного актива, защищенного от ограничений. «Это правильное решение с точки зрения надежности хранения части резервов государства. Рост доли золота в структуре золотовалютных резервов является для России хорошей заменой доллару США и евро, так как это высоконадежный актив, защищенный от инфляции», — объяснила аналитик. Другие страны тоже заинтересовались в наращивании золота, добавил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. «В последние годы набирает популярность тренд по сохранению золотовалютных резервов в самой твердой валюте — драгоценном металле. Всемирный совет по золоту в своем последнем докладе отмечает, что аппетит Китая к нему, а это основной покупатель на мировом рынке, будет сильным до конца 2023 года. Так что Россия — не единственная страна, которая идет по пути наращивания объемов драгметалла в резервах», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начала наращивать запасы золота из-за токсичности и нестабильности иностранной валюты. Об этом сообщила URA.RU ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Золотые запасы России выросли до рекордного уровня за всю историю страны. По итогам сентября они увеличились на 2% (+44 тонны) и составили 2,36 тысячи тонн. «Причина роста резервов золота ЦБ РФ связана c тем, что доллар США и иные мировые резервные валюты, кроме юаня, для России с 2022 года „токсичны“, так как почти половина золотовалютных резервов РФ оказалась заблокирована в центральных банках стран Запада», — сказала Наталья Мильчакова. Она отметила, что наращивая вложения в золото, Банк России увеличивает долю высоконадежного актива, защищенного от ограничений. «Это правильное решение с точки зрения надежности хранения части резервов государства. Рост доли золота в структуре золотовалютных резервов является для России хорошей заменой доллару США и евро, так как это высоконадежный актив, защищенный от инфляции», — объяснила аналитик. Другие страны тоже заинтересовались в наращивании золота, добавил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. «В последние годы набирает популярность тренд по сохранению золотовалютных резервов в самой твердой валюте — драгоценном металле. Всемирный совет по золоту в своем последнем докладе отмечает, что аппетит Китая к нему, а это основной покупатель на мировом рынке, будет сильным до конца 2023 года. Так что Россия — не единственная страна, которая идет по пути наращивания объемов драгметалла в резервах», — отметил эксперт.