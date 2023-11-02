Курганские школьники захотели стать губернаторами. Фото

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Здание росреестра. Курган, ребенок, зима, школьник, мальчик
О своих планах школьники рассказали губернатору Вадиму Шумкову (архивное фото) Фото:

Школьники из Курганской области рассказали главе региона Вадиму Шумкову, что хотят стать губернаторами. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«Пообщались с ребятишками, которые сегодня из школ региона приехали в Курган, чтобы определиться с выбором инженерной специальности. Правда, судя по вопросам, среди школьников были желающие стать не только инженерами, но и губернаторами. Не стал пугать будущих коллег объемами задач, а то, глядишь, передумают», — сообщил губернатор.

Встреча с Шумковым прошла в онлайн-формате. В рамках мероприятия «Молодые инженеры Курганской области» школьников познакомили с современными производствами региона, а также потенциальными преподавателями и работодателями. Также в мероприятии участвовали представители МГТУ им. Баумана.

Ранее 650 школьников посетили областную ярмарку вакансий в Кургане. По поручению Шумкова в регионе запустили программу «Кадры под ключ», в рамках которой вузы, колледжи и техникумы готовят специалистов и занимаются переобучением в тесном сотрудничестве с предприятиями.

В Курган на мероприятие приехали школьники из других муниципалитетов региона
В Курган на мероприятие приехали школьники из других муниципалитетов региона
Фото:
В мероприятии участвовали представители областного департамента образования, Курганского госуниверситета и МГТУ им. Баумана
В мероприятии участвовали представители областного департамента образования, Курганского госуниверситета и МГТУ им. Баумана
Фото:
Школьникам показали, чем занимаются в университете
Школьникам показали, чем занимаются в университете
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Школьники из Курганской области рассказали главе региона Вадиму Шумкову, что хотят стать губернаторами. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Пообщались с ребятишками, которые сегодня из школ региона приехали в Курган, чтобы определиться с выбором инженерной специальности. Правда, судя по вопросам, среди школьников были желающие стать не только инженерами, но и губернаторами. Не стал пугать будущих коллег объемами задач, а то, глядишь, передумают», — сообщил губернатор. Встреча с Шумковым прошла в онлайн-формате. В рамках мероприятия «Молодые инженеры Курганской области» школьников познакомили с современными производствами региона, а также потенциальными преподавателями и работодателями. Также в мероприятии участвовали представители МГТУ им. Баумана. Ранее 650 школьников посетили областную ярмарку вакансий в Кургане. По поручению Шумкова в регионе запустили программу «Кадры под ключ», в рамках которой вузы, колледжи и техникумы готовят специалистов и занимаются переобучением в тесном сотрудничестве с предприятиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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