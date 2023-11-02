О своих планах школьники рассказали губернатору Вадиму Шумкову (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники из Курганской области рассказали главе региона Вадиму Шумкову, что хотят стать губернаторами. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«Пообщались с ребятишками, которые сегодня из школ региона приехали в Курган, чтобы определиться с выбором инженерной специальности. Правда, судя по вопросам, среди школьников были желающие стать не только инженерами, но и губернаторами. Не стал пугать будущих коллег объемами задач, а то, глядишь, передумают», — сообщил губернатор.

Встреча с Шумковым прошла в онлайн-формате. В рамках мероприятия «Молодые инженеры Курганской области» школьников познакомили с современными производствами региона, а также потенциальными преподавателями и работодателями. Также в мероприятии участвовали представители МГТУ им. Баумана.

Ранее 650 школьников посетили областную ярмарку вакансий в Кургане. По поручению Шумкова в регионе запустили программу «Кадры под ключ», в рамках которой вузы, колледжи и техникумы готовят специалистов и занимаются переобучением в тесном сотрудничестве с предприятиями.

В Курган на мероприятие приехали школьники из других муниципалитетов региона Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/7892

В мероприятии участвовали представители областного департамента образования, Курганского госуниверситета и МГТУ им. Баумана Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/7892