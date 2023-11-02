Школьники из Курганской области рассказали главе региона Вадиму Шумкову, что хотят стать губернаторами. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.
«Пообщались с ребятишками, которые сегодня из школ региона приехали в Курган, чтобы определиться с выбором инженерной специальности. Правда, судя по вопросам, среди школьников были желающие стать не только инженерами, но и губернаторами. Не стал пугать будущих коллег объемами задач, а то, глядишь, передумают», — сообщил губернатор.
Встреча с Шумковым прошла в онлайн-формате. В рамках мероприятия «Молодые инженеры Курганской области» школьников познакомили с современными производствами региона, а также потенциальными преподавателями и работодателями. Также в мероприятии участвовали представители МГТУ им. Баумана.
Ранее 650 школьников посетили областную ярмарку вакансий в Кургане. По поручению Шумкова в регионе запустили программу «Кадры под ключ», в рамках которой вузы, колледжи и техникумы готовят специалистов и занимаются переобучением в тесном сотрудничестве с предприятиями.
В Курган на мероприятие приехали школьники из других муниципалитетов региона
Школьники из Курганской области рассказали главе региона Вадиму Шумкову, что хотят стать губернаторами. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Пообщались с ребятишками, которые сегодня из школ региона приехали в Курган, чтобы определиться с выбором инженерной специальности. Правда, судя по вопросам, среди школьников были желающие стать не только инженерами, но и губернаторами. Не стал пугать будущих коллег объемами задач, а то, глядишь, передумают», — сообщил губернатор. Встреча с Шумковым прошла в онлайн-формате. В рамках мероприятия «Молодые инженеры Курганской области» школьников познакомили с современными производствами региона, а также потенциальными преподавателями и работодателями. Также в мероприятии участвовали представители МГТУ им. Баумана. Ранее 650 школьников посетили областную ярмарку вакансий в Кургане. По поручению Шумкова в регионе запустили программу «Кадры под ключ», в рамках которой вузы, колледжи и техникумы готовят специалистов и занимаются переобучением в тесном сотрудничестве с предприятиями.