Дуров пообещал заблокировать telegram-каналы, призывающие к насилию

30 октября 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Из-за призыва к насилию заблокирован telegram-канал «Утро Дагестана» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Каналы в Telegram, которые призывают к насильственным действиям, будут заблокированы. Об этом сообщил основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем telegram-канале. «Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — говорится в посте . В частности, Дуров писал о блокировке telegram-канала «Утро Дагестана». На данный момент канал все-таки заблокирован. Ранее сообщалось, что Дуров отказался блокировать telegram-канал боевиков палестинского движения ХАМАС. По его мнению, подобные каналы вряд ли могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды. Telegram-канал Павла Дурова

Каналы в Telegram, которые призывают к насильственным действиям, будут заблокированы. Об этом сообщил основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем telegram-канале. «Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — говорится в посте. В частности, Дуров писал о блокировке telegram-канала «Утро Дагестана». На данный момент канал все-таки заблокирован. Ранее сообщалось, что Дуров отказался блокировать telegram-канал боевиков палестинского движения ХАМАС. По его мнению, подобные каналы вряд ли могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды.