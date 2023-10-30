Дуров пообещал заблокировать telegram-каналы, призывающие к насилию

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Из-за призыва к насилию заблокирован telegram-канал «Утро Дагестана» Фото:
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Каналы в Telegram, которые призывают к насильственным действиям, будут заблокированы. Об этом сообщил основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем telegram-канале.

«Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — говорится в посте. В частности, Дуров писал о блокировке telegram-канала «Утро Дагестана». На данный момент канал все-таки заблокирован.

Ранее сообщалось, что Дуров отказался блокировать telegram-канал боевиков палестинского движения ХАМАС. По его мнению, подобные каналы вряд ли могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды.

https://t.me/durov_russia/46

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Каналы в Telegram, которые призывают к насильственным действиям, будут заблокированы. Об этом сообщил основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем telegram-канале. «Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — говорится в посте. В частности, Дуров писал о блокировке telegram-канала «Утро Дагестана». На данный момент канал все-таки заблокирован. Ранее сообщалось, что Дуров отказался блокировать telegram-канал боевиков палестинского движения ХАМАС. По его мнению, подобные каналы вряд ли могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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