Глава Дагестана: ответственные за беспорядки должны понести наказание

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Участники беспорядков должны понести наказание, заявил Сергей Меликов Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов

«Хочу еще раз сказать об ответственности. Тот, кто виноват, должен нести ответственность», — передает слова Меликова РИА Новости. Он добавил, что не согласен с позицией тех, кто просит прощения для виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами.

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Ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов «Хочу еще раз сказать об ответственности. Тот, кто виноват, должен нести ответственность», — передает слова Меликова РИА Новости. Он добавил, что не согласен с позицией тех, кто просит прощения для виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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