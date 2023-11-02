Глава Дагестана: ответственные за беспорядки должны понести наказание

Участники беспорядков должны понести наказание, заявил Сергей Меликов
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов
«Хочу еще раз сказать об ответственности. Тот, кто виноват, должен нести ответственность», — передает слова Меликова РИА Новости. Он добавил, что не согласен с позицией тех, кто просит прощения для виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами.
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