Глава Дагестана: ответственные за беспорядки должны понести наказание

02 ноября 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Участники беспорядков должны понести наказание, заявил Сергей Меликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов «Хочу еще раз сказать об ответственности. Тот, кто виноват, должен нести ответственность», — передает слова Меликова РИА Новости. Он добавил, что не согласен с позицией тех, кто просит прощения для виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами.

Ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов «Хочу еще раз сказать об ответственности. Тот, кто виноват, должен нести ответственность», — передает слова Меликова РИА Новости. Он добавил, что не согласен с позицией тех, кто просит прощения для виновных в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами.