ХМАО стал одним из первых регионов, который подготовил экспозицию для форума «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых, кто подготовил стенд для Международной выставки-форума «Россия», которая пройдет в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом сообщило правительство региона.

«Мы [ХМАО] в числе первых, кто застроил стенд. В концепцию мы вложили свой слоган: „Увидеть Югру — влюбиться в Россию“. Мы покажем основные достижения нашего региона. Поэтому приглашаем всех посетить Югру», — передает слова директора департамента экономического развития Сергея Афанасьева правительство ХМАО на официальном сайте.

Выставка-форум направлена на демонстрацию главных достижений страны. Участниками станут 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Событие пройдет с 4 ноября этого года по 12 апреля 2024 года. Правительство региона уточнило, что стенд ХМАО расположен в павильоне № 75.

Ранее URA.RU сообщало, что экспозицию Югры планируют сделать динамической, а оформление будет содержать акценты и стилистику четырех времен года. Она будет меняться визуально. Тем самым власти Югры хотят показать всю многогранность округа, а также все достижения за пять лет. Также сообщалось, что будет представлена фотозона с вмороженным в лед мамонтом, югорской нейросетью-гидом и кинетическим порталом.