Белый дом: США не планируют проводить ядерные испытания

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Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен.stock , нато, сша, ракета, stock, Минитме
США не нуждаются в ядерных испытаниях, заявил Пранай Вадди Фото:

США не нуждаются и не планируют проведение ядерных испытаний в будущем. Об этом заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди.

«Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ», — передает слова Вадди «Коммерсант». Он добавил, что такие намерения подчеркивают решительную поддержку США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и его вступления в силу. Кроме того, Соединенные Штаты придерживаются моратория на проведение испытаний ядерных взрывчатых устройств с нулевой мощностью, заключил Вадди.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Это дает России возможность перевести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США приступят к испытаниям своего ядерного оружия. Об этом заявил представитель Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов.

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США не нуждаются и не планируют проведение ядерных испытаний в будущем. Об этом заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди. «Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ», — передает слова Вадди «Коммерсант». Он добавил, что такие намерения подчеркивают решительную поддержку США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и его вступления в силу. Кроме того, Соединенные Штаты придерживаются моратория на проведение испытаний ядерных взрывчатых устройств с нулевой мощностью, заключил Вадди. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Это дает России возможность перевести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США приступят к испытаниям своего ядерного оружия. Об этом заявил представитель Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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