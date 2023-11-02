Белый дом: США не планируют проводить ядерные испытания

02 ноября 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

США не нуждаются в ядерных испытаниях, заявил Пранай Вадди Фото: U.S. Air Force / R.J. Oriez США не нуждаются и не планируют проведение ядерных испытаний в будущем. Об этом заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди. «Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ», — передает слова Вадди « Коммерсант ». Он добавил, что такие намерения подчеркивают решительную поддержку США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и его вступления в силу. Кроме того, Соединенные Штаты придерживаются моратория на проведение испытаний ядерных взрывчатых устройств с нулевой мощностью, заключил Вадди. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Это дает России возможность перевести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США приступят к испытаниям своего ядерного оружия. Об этом заявил представитель Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов.

США не нуждаются и не планируют проведение ядерных испытаний в будущем. Об этом заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди. «Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ», — передает слова Вадди «Коммерсант». Он добавил, что такие намерения подчеркивают решительную поддержку США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и его вступления в силу. Кроме того, Соединенные Штаты придерживаются моратория на проведение испытаний ядерных взрывчатых устройств с нулевой мощностью, заключил Вадди. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Это дает России возможность перевести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США приступят к испытаниям своего ядерного оружия. Об этом заявил представитель Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов.