Картаполов намекнул на развертывание ядерного оружия после дератификации ДВЗЯИ

Россия, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать собственное ядерное оружие. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Если США будут испытывать ядерное оружие, то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», — передает слова Картаполова радио «Маяк». Он также отметил, что это ставит под вопрос ответственность бывших российских партнеров и напомнил о необходимости западным странам о важности соблюдения своих обязательств при подписании международных соглашений.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В связи с этим, США провели испытания на полигоне в Неваде, выражая обеспокоенность действиями Москвы, передает «Национальная служба новостей».
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