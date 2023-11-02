Картаполов намекнул на развертывание ядерного оружия после дератификации ДВЗЯИ Картаполов: испытания США ядерного оружия развязывают руки России 02 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 + У России развязаны руки после отзыва ратификации ДВЗЯИ, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы Россия, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать собственное ядерное оружие. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если США будут испытывать ядерное оружие, то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», — передает слова Картаполова радио «Маяк». Он также отметил, что это ставит под вопрос ответственность бывших российских партнеров и напомнил о необходимости западным странам о важности соблюдения своих обязательств при подписании международных соглашений. Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В связи с этим, США провели испытания на полигоне в Неваде, выражая обеспокоенность действиями Москвы, передает «Национальная служба новостей». Россия, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать собственное ядерное оружие. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если США будут испытывать ядерное оружие, то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», — передает слова Картаполова радио «Маяк». Он также отметил, что это ставит под вопрос ответственность бывших российских партнеров и напомнил о необходимости западным странам о важности соблюдения своих обязательств при подписании международных соглашений. Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В связи с этим, США провели испытания на полигоне в Неваде, выражая обеспокоенность действиями Москвы, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям