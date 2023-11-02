Картаполов намекнул на развертывание ядерного оружия после дератификации ДВЗЯИ

Картаполов: испытания США ядерного оружия развязывают руки России
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У России развязаны руки после отзыва ратификации ДВЗЯИ, заявил Андрей Картаполов Фото:

Россия, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать собственное ядерное оружие. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если США будут испытывать ядерное оружие, то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», — передает слова Картаполова радио «Маяк». Он также отметил, что это ставит под вопрос ответственность бывших российских партнеров и напомнил о необходимости западным странам о важности соблюдения своих обязательств при подписании международных соглашений.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В связи с этим, США провели испытания на полигоне в Неваде, выражая обеспокоенность действиями Москвы, передает «Национальная служба новостей».

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Россия, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать собственное ядерное оружие. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если США будут испытывать ядерное оружие, то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», — передает слова Картаполова радио «Маяк». Он также отметил, что это ставит под вопрос ответственность бывших российских партнеров и напомнил о необходимости западным странам о важности соблюдения своих обязательств при подписании международных соглашений. Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В связи с этим, США провели испытания на полигоне в Неваде, выражая обеспокоенность действиями Москвы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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