Пожар произошел в зоне, где расположены несколько промышленных предприятий
Пожар в Перми произошел на улице Промышленная, 110/2. В этом районе находятся различные производственные корпуса и склады. Так же рядом расположены помещения Государственного центра Агрохимической службы. Жилые дома отделены от зоны ЧП дорогой.
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