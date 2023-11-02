В Перми ликвидирован крупный пожар: что находится рядом. Инфографика

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Пожар произошел в зоне, где расположены несколько промышленных предприятий Фото:

Пожар в Перми произошел на улице Промышленная, 110/2. В этом районе находятся различные производственные корпуса и склады. Так же рядом расположены помещения Государственного центра Агрохимической службы. Жилые дома отделены от зоны ЧП дорогой.

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Пожар в Перми произошел на улице Промышленная, 110/2. В этом районе находятся различные производственные корпуса и склады. Так же рядом расположены помещения Государственного центра Агрохимической службы. Жилые дома отделены от зоны ЧП дорогой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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