ЦАХАЛ: Израиль взял Газу в окружение

02 ноября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

. Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС израильские войска завершили окружение Газы. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. «Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», — сообщил представитель израильской армии на вечернем брифинге. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у израильской армии (ЦАХАЛ) есть значительные успехи на поле боя и армия находится в пригороде Газы. Он призвал граждан, которые не участвуют в боевых действиях, переместиться на юг и покинуть зону боевых действий.

В ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС израильские войска завершили окружение Газы. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. «Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», — сообщил представитель израильской армии на вечернем брифинге. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у израильской армии (ЦАХАЛ) есть значительные успехи на поле боя и армия находится в пригороде Газы. Он призвал граждан, которые не участвуют в боевых действиях, переместиться на юг и покинуть зону боевых действий.