«Ведомости»: ФАДН предупреждало власти Дагестана о провокациях заранее

03 ноября 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Власти Дагестана предупреждали о провокациях из-за атаки Израиля на сектор Газа Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) предупреждал власти Дагестана о готовящихся провокациях. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия ФАДН Борис Корниенко. «Когда „Хамас“ совершил свою террористическую атаку на Израиль, мы сразу в течение нескольких дней написали письмо во все субъекты: будьте готовы, что эта ситуация может быть использована для разжигания межнациональных и межконфессиональных противоречий. Конкретно в Дагестане ситуационный центр заранее выявил активность и направил сообщение в регион», — передают «Ведомости» слова Корниенко. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос представителю главы Дагестана Сергея Меликова с просьбой прокомментировать вышеизложенную информацию. Ответ ожидается. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) предупреждал власти Дагестана о готовящихся провокациях. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия ФАДН Борис Корниенко. «Когда „Хамас“ совершил свою террористическую атаку на Израиль, мы сразу в течение нескольких дней написали письмо во все субъекты: будьте готовы, что эта ситуация может быть использована для разжигания межнациональных и межконфессиональных противоречий. Конкретно в Дагестане ситуационный центр заранее выявил активность и направил сообщение в регион», — передают «Ведомости» слова Корниенко. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос представителю главы Дагестана Сергея Меликова с просьбой прокомментировать вышеизложенную информацию. Ответ ожидается. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что ответственные за беспорядки в Махачкале не заслуживают прощения и должны понести наказание. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами.