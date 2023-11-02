02 ноября 2023

Визит нефтяных генералов в опорный город «Лукойла» в ХМАО грозит громкими отставками. Инсайд

В «Лукойле» Когалыма ждут кадровых зачисток после визита Шамсуарова и Кочкурова
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
В «Лукойле» Когалыма ждут кадровых зачисток после визита нефтяных генералов Фото:

Нефтяники Когалыма ожидают визит топ-менеджеров и членов правления нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова и Сергея Кочкурова. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-истеблишменте города, добавив, что приезд «нефтяных генералов» с высокой долей вероятности повлечет за собой кадровые ротации и громкие отставки руководителей дочерних предприятий «Лукойла».

«В Когалым после Дня народного единства собираются приехать Шамсуаров и Кочкуров. Есть данные, что местное начальство [из „Лукойл-Западная Сибирь“] в преддверии визита проинспектировало ряд дочерних предприятий и было глубоко шокировано результатами проверки их руководства. Такие вещи, конечно, не афишируются, но информация все равно просачивается в массы. Вероятнее всего, будут ротации. Разнос, конечно, будет за закрытыми дверями, а его результаты мы увидим позже», — сообщает инсайдер.

В пресс-службу компании направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что руководство «Лукойла» согласовало ротацию депутата городской думы Когалыма. На смену сложившему полномочия Игорю Ельцову прочат главного маркшейдера Андрея Эбеля.

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Нефтяники Когалыма ожидают визит топ-менеджеров и членов правления нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова и Сергея Кочкурова. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-истеблишменте города, добавив, что приезд «нефтяных генералов» с высокой долей вероятности повлечет за собой кадровые ротации и громкие отставки руководителей дочерних предприятий «Лукойла». «В Когалым после Дня народного единства собираются приехать Шамсуаров и Кочкуров. Есть данные, что местное начальство [из „Лукойл-Западная Сибирь“] в преддверии визита проинспектировало ряд дочерних предприятий и было глубоко шокировано результатами проверки их руководства. Такие вещи, конечно, не афишируются, но информация все равно просачивается в массы. Вероятнее всего, будут ротации. Разнос, конечно, будет за закрытыми дверями, а его результаты мы увидим позже», — сообщает инсайдер. В пресс-службу компании направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что руководство «Лукойла» согласовало ротацию депутата городской думы Когалыма. На смену сложившему полномочия Игорю Ельцову прочат главного маркшейдера Андрея Эбеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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