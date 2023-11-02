В «Лукойле» Когалыма ждут кадровых зачисток после визита Шамсуарова и Кочкурова

В «Лукойле» Когалыма ждут кадровых зачисток после визита нефтяных генералов Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Нефтяники Когалыма ожидают визит топ-менеджеров и членов правления нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова и Сергея Кочкурова. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-истеблишменте города, добавив, что приезд «нефтяных генералов» с высокой долей вероятности повлечет за собой кадровые ротации и громкие отставки руководителей дочерних предприятий «Лукойла».

«В Когалым после Дня народного единства собираются приехать Шамсуаров и Кочкуров. Есть данные, что местное начальство [из „Лукойл-Западная Сибирь“] в преддверии визита проинспектировало ряд дочерних предприятий и было глубоко шокировано результатами проверки их руководства. Такие вещи, конечно, не афишируются, но информация все равно просачивается в массы. Вероятнее всего, будут ротации. Разнос, конечно, будет за закрытыми дверями, а его результаты мы увидим позже», — сообщает инсайдер.

В пресс-службу компании направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что руководство «Лукойла» согласовало ротацию депутата городской думы Когалыма. На смену сложившему полномочия Игорю Ельцову прочат главного маркшейдера Андрея Эбеля.