Стоимость бизнеса миллиардера Forbes Струкова оценили в 120 млрд рублей

РБК: стоимость бизнеса миллиардера Струкова составляет 120 млрд рублей

03 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Стоиомость бизнеса Константина Струкова составила 120 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость «Южуралзолото группа компаний» челябинского миллиардера Forbes Константина Струкова оценили в 120 млрд рублей. На бирже планируется разместить 5% акций холдинга. «Организаторы IPO „Южуралзолота“ оценили компанию в 120 млрд рублей. Вывести на биржу предполагают порядка 5% акций», — отметил РБК со ссылкой на свои источники. В продаже на бирже акции могут появиться в ноябре. Аналитики сопоставили оценку со стоимостью других компаний, чьи ценные бумаги торгуются на бирже. Экономисты сделали вывод о том, что показатели примерно равнозначны. Если цену «Южуралзолота» определили в пять объемов прибыли до вычета обязательных платежей (EBITDA), то другой золотодобытчик полюс торгуется при цене в 5,5 объемов. Один из организаторов листинга на бирже сообщил РБК о том, что в компании прогнозируют повышенный интерес к бумагам со стороны институциональных и розничных инвесторов. В 2022 году холдинг реализовал 451 тысячу тройских унций золота. По оценкам компании, объем разведанных запасов составляет 41 млн триллиард унций, что обеспечит добычу в течение 30 лет. Добыча ведется на 17 объектах в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Также у «Южуралзолота» имеется аффинажный завод. На 99,99% компанией владеет Струков, чье состояние Forbes оценил в 1,3 млрд долларов США. О листинге акций стало известно в октябре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость «Южуралзолото группа компаний» челябинского миллиардера Forbes Константина Струкова оценили в 120 млрд рублей. На бирже планируется разместить 5% акций холдинга. «Организаторы IPO „Южуралзолота“ оценили компанию в 120 млрд рублей. Вывести на биржу предполагают порядка 5% акций», — отметил РБК со ссылкой на свои источники. В продаже на бирже акции могут появиться в ноябре. Аналитики сопоставили оценку со стоимостью других компаний, чьи ценные бумаги торгуются на бирже. Экономисты сделали вывод о том, что показатели примерно равнозначны. Если цену «Южуралзолота» определили в пять объемов прибыли до вычета обязательных платежей (EBITDA), то другой золотодобытчик полюс торгуется при цене в 5,5 объемов. Один из организаторов листинга на бирже сообщил РБК о том, что в компании прогнозируют повышенный интерес к бумагам со стороны институциональных и розничных инвесторов. В 2022 году холдинг реализовал 451 тысячу тройских унций золота. По оценкам компании, объем разведанных запасов составляет 41 млн триллиард унций, что обеспечит добычу в течение 30 лет. Добыча ведется на 17 объектах в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Также у «Южуралзолота» имеется аффинажный завод. На 99,99% компанией владеет Струков, чье состояние Forbes оценил в 1,3 млрд долларов США. О листинге акций стало известно в октябре.