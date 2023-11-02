02 ноября 2023

На челябинских ловцов раков возбуждено уголовное дело

Челябинская прокуратура возбудила уголовное дело за незаконный вылов раков
© Служба новостей «URA.RU»
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Раки в баре "Географ". Екатеринбург, раки
Двое мужчин выловили 840 раков из озера Смолино Фото:

На двоих челябинцев, которые незаконно выловили из озера Смолино 840 раков, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о вылове 840 особей при помощи запрещенных раколовок.

В ведомстве добавили, что озеро Смолино является памятником природы и отнесено к особо охраняемой природной территории. Злоумышленников поймали сотрудники Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству во время рейда по пресечению браконьерской деятельности. Ущерб в размере 193 тысяч рублей ловцы раков уже возместили.

Ранее челябинский рыбак похвастался в соцсетях уловом раков. Членистоногих он выловил в озере Смолино.

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На двоих челябинцев, которые незаконно выловили из озера Смолино 840 раков, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о вылове 840 особей при помощи запрещенных раколовок. В ведомстве добавили, что озеро Смолино является памятником природы и отнесено к особо охраняемой природной территории. Злоумышленников поймали сотрудники Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству во время рейда по пресечению браконьерской деятельности. Ущерб в размере 193 тысяч рублей ловцы раков уже возместили. Ранее челябинский рыбак похвастался в соцсетях уловом раков. Членистоногих он выловил в озере Смолино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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