Рыбаки поймали раков на озерах Калды и Смолино Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На озерах Челябинской области начался сезон раков. Уловом хвастаются рыбаки в социальных сетях.

«Рыбы нет, есть раки. Озеро Смолино (Челябинск)», — сообщил Олег Т. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На фотографии, которую показал Олег, не менее семи раков. Рыбак Алексей К. поделился кадрами уже приготовленного улова. Пойманные на озере Калды (Кунашакский район) раки заняли целый противень.

Мужчина поймал раков на озере Смолино фото: Олег Т. в telegram-канале «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий комитет»