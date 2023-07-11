11 июля 2023

Рыбаки показали раков с челябинских озер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Раки в баре "Географ". Екатеринбург, раки
Рыбаки поймали раков на озерах Калды и Смолино Фото:

На озерах Челябинской области начался сезон раков. Уловом хвастаются рыбаки в социальных сетях.

«Рыбы нет, есть раки. Озеро Смолино (Челябинск)», — сообщил Олег Т. в telegram-канале рыбацкого комитета.

На фотографии, которую показал Олег, не менее семи раков. Рыбак Алексей К. поделился кадрами уже приготовленного улова. Пойманные на озере Калды (Кунашакский район) раки заняли целый противень.

Мужчина поймал раков на озере Смолино
Мужчина поймал раков на озере Смолино
Это улов раков с озера Калды
Это улов раков с озера Калды

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На озерах Челябинской области начался сезон раков. Уловом хвастаются рыбаки в социальных сетях. «Рыбы нет, есть раки. Озеро Смолино (Челябинск)», — сообщил Олег Т. в telegram-канале рыбацкого комитета. На фотографии, которую показал Олег, не менее семи раков. Рыбак Алексей К. поделился кадрами уже приготовленного улова. Пойманные на озере Калды (Кунашакский район) раки заняли целый противень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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