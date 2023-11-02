В Роспотребнадзоре рассказали, зачем свердловчанам делать прививку от гриппа каждый год

Свердловский Роспотребнадзор: вакцинация от гриппа исключает летальные исходы

03 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор призывает свердловчан вакцинироваться от гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ежегодная вакцинация от гриппа помогает снизить тяжелое течение болезни и летальные исходы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости на основании сведений о циркулирующих штаммах и прогнозов по их распространению. Даже если вы заразитесь гриппом, будучи привитым, вы перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений. С этой целью и проводится вакцинация. Вакцина исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы», — говорится в сообщении официального тг-канала ведомства. В ведомстве утверждают, что заразиться от вакцины невозможно. «Препарат не содержит целых вирусов. У некоторых людей может появиться слабость, небольшой подъем температуры, боль в месте инъекции после прививки. Такая реакция встречается нечасто, проходит самостоятельно. Это нормальный процесс выработки защитных антител», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о том, чтобы защитить юных свердловчан от простуды, необходимо следить за состоянием слизистой носа. Для этого нужно поддерживать температуру в квартире на отметке 22 градуса или запастись увлажняющими спреями для носа без сосудосуживающего действия. На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области врач-отоларинголог Калсын Гамзатов рассказал о неправильных методах лечения насморка, которые могут привести к существенным проблемам со здоровьем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодная вакцинация от гриппа помогает снизить тяжелое течение болезни и летальные исходы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. «Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости на основании сведений о циркулирующих штаммах и прогнозов по их распространению. Даже если вы заразитесь гриппом, будучи привитым, вы перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений. С этой целью и проводится вакцинация. Вакцина исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы», — говорится в сообщении официального тг-канала ведомства. В ведомстве утверждают, что заразиться от вакцины невозможно. «Препарат не содержит целых вирусов. У некоторых людей может появиться слабость, небольшой подъем температуры, боль в месте инъекции после прививки. Такая реакция встречается нечасто, проходит самостоятельно. Это нормальный процесс выработки защитных антител», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о том, чтобы защитить юных свердловчан от простуды, необходимо следить за состоянием слизистой носа. Для этого нужно поддерживать температуру в квартире на отметке 22 градуса или запастись увлажняющими спреями для носа без сосудосуживающего действия. На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области врач-отоларинголог Калсын Гамзатов рассказал о неправильных методах лечения насморка, которые могут привести к существенным проблемам со здоровьем.