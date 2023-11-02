В Роспотребнадзоре рассказали, зачем свердловчанам делать прививку от гриппа каждый год

Ежегодная вакцинация от гриппа помогает снизить тяжелое течение болезни и летальные исходы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости на основании сведений о циркулирующих штаммах и прогнозов по их распространению. Даже если вы заразитесь гриппом, будучи привитым, вы перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений. С этой целью и проводится вакцинация. Вакцина исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы», — говорится в сообщении официального тг-канала ведомства.
В ведомстве утверждают, что заразиться от вакцины невозможно. «Препарат не содержит целых вирусов. У некоторых людей может появиться слабость, небольшой подъем температуры, боль в месте инъекции после прививки. Такая реакция встречается нечасто, проходит самостоятельно. Это нормальный процесс выработки защитных антител», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.
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