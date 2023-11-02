Доктор Гамзатов предостерег свердловчан от опасных методов лечения насморка

03 ноября 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Неправильное лечение насморка может привести к плачевным последствиям Фото: Анна Майорова © URA.RU На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов рассказал корреспонденту URA.RU о неправильных методах лечения насморка, которые могут привести к существенным проблемам со здоровьем. Одним из опасных методов домашнего лечения кандидат медицинских наук считает знаменитые ингаляции над вареной картошкой. «В сезон простуд многие надеются быстро избавиться от насморка народными методами. Нередко люди заливают в нос свекольный сок, горчичное масло, смесь меда и сока алоэ, морковный сок, перекись водорода и прочее — все это опасно. Во-первых, концентрация веществ в народных каплях не контролируется, поэтому компоненты могут вызвать проблемы с дыханием или аллергию», — предупреждает врач Гамзатов. Любителям лечиться чесноком, дольки которого засовывают в нос, стоит тоже подумать о последствиях. По мнению доктора Гамзатова, закладывать в нос что-либо нет смысла, так как обычно средства остаются в преддверии носа, где нет слизистой. «Если протолкнуть кусочки чеснока или иного „лекарства“ глубже, они превратятся в инородное тело, которое нужно будет удалить. Детям при этом может потребоваться наркоз», — говорит он. Популярные в народе прогревания носа солью, спиртовыми компрессами, грелками, тоже не рекомендуются. «Перегрев может инфекционное заболевание перевести в бактериальное, и тогда слизь в носу будет гнойной, лечиться придется намного дольше и более серьезными препаратами, например, антибиотиками. Прогревания при наличии гнойной слизи чреваты внутричерепными осложнениями, которые потребуют уже оперативного лечения. Что касается использования кварцевых ламп, то научно их эффективность не подтверждена», — отметил врач-отоларинголог. К лекарственным препаратам от насморка тоже стоит относиться с осторожностью, уточняет оториноларинголог. Многие распространенные сосудосуживающие капли нельзя использовать более 5-7 дней. Эти лекарства вызывают зависимость, а при долгом использовании их эффективность снижается. «Самыми безопасными средствами лечения насморка доктор Гамзатов называет солевые растворы и растворы морской воды, которые используются для очищения носа от слизи. Существуют гипертонические растворы морской воды, с повышенным содержанием соли, которые мы рекомендуем использовать пациенткам со стойкой заложенностью носа даже во время беременности. Они безопасны и не вызывают привыкания», — резюмировал Калсын Гамзатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов рассказал корреспонденту URA.RU о неправильных методах лечения насморка, которые могут привести к существенным проблемам со здоровьем. Одним из опасных методов домашнего лечения кандидат медицинских наук считает знаменитые ингаляции над вареной картошкой. «В сезон простуд многие надеются быстро избавиться от насморка народными методами. Нередко люди заливают в нос свекольный сок, горчичное масло, смесь меда и сока алоэ, морковный сок, перекись водорода и прочее — все это опасно. Во-первых, концентрация веществ в народных каплях не контролируется, поэтому компоненты могут вызвать проблемы с дыханием или аллергию», — предупреждает врач Гамзатов. Любителям лечиться чесноком, дольки которого засовывают в нос, стоит тоже подумать о последствиях. По мнению доктора Гамзатова, закладывать в нос что-либо нет смысла, так как обычно средства остаются в преддверии носа, где нет слизистой. «Если протолкнуть кусочки чеснока или иного „лекарства“ глубже, они превратятся в инородное тело, которое нужно будет удалить. Детям при этом может потребоваться наркоз», — говорит он. Популярные в народе прогревания носа солью, спиртовыми компрессами, грелками, тоже не рекомендуются. «Перегрев может инфекционное заболевание перевести в бактериальное, и тогда слизь в носу будет гнойной, лечиться придется намного дольше и более серьезными препаратами, например, антибиотиками. Прогревания при наличии гнойной слизи чреваты внутричерепными осложнениями, которые потребуют уже оперативного лечения. Что касается использования кварцевых ламп, то научно их эффективность не подтверждена», — отметил врач-отоларинголог. К лекарственным препаратам от насморка тоже стоит относиться с осторожностью, уточняет оториноларинголог. Многие распространенные сосудосуживающие капли нельзя использовать более 5-7 дней. Эти лекарства вызывают зависимость, а при долгом использовании их эффективность снижается. «Самыми безопасными средствами лечения насморка доктор Гамзатов называет солевые растворы и растворы морской воды, которые используются для очищения носа от слизи. Существуют гипертонические растворы морской воды, с повышенным содержанием соли, которые мы рекомендуем использовать пациенткам со стойкой заложенностью носа даже во время беременности. Они безопасны и не вызывают привыкания», — резюмировал Калсын Гамзатов.