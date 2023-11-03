Shot: возвращение Пугачевой в свой замок в Грязи сняли на видео

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь Фото:

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Видео с посещением особняка опубликовал telegram-канал Shot.

«Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь», — написали в telegram-канале. На кадрах видно, как черный автомобиль, предположительно, принадлежащий примадонне, въехал на территорию замка.

Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Однако после обострения конфликта Иерусалима с движением ХАМАС певица решила покинуть еврейское государство и переселиться на Кипр. Позже в СМИ появилась информация о том, что примадонна вернулась в Россию. Уточняется, что она въехала в страну через погранпереход в Псковской области, пишут «Дни.ру». Также есть информация о том, что Пугачева приехала в Россию без мужа Максима Галкина. В некоторых СМИ ходят слухи, что певица рассталась с артистом.

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Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Видео с посещением особняка опубликовал telegram-канал Shot. «Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь», — написали в telegram-канале. На кадрах видно, как черный автомобиль, предположительно, принадлежащий примадонне, въехал на территорию замка. Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Однако после обострения конфликта Иерусалима с движением ХАМАС певица решила покинуть еврейское государство и переселиться на Кипр. Позже в СМИ появилась информация о том, что примадонна вернулась в Россию. Уточняется, что она въехала в страну через погранпереход в Псковской области, пишут «Дни.ру». Также есть информация о том, что Пугачева приехала в Россию без мужа Максима Галкина. В некоторых СМИ ходят слухи, что певица рассталась с артистом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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