Shot: возвращение Пугачевой в свой замок в Грязи сняли на видео

03 ноября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Видео с посещением особняка опубликовал telegram-канал Shot. «Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь», — написали в telegram-канале. На кадрах видно, как черный автомобиль, предположительно, принадлежащий примадонне, въехал на территорию замка. Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Однако после обострения конфликта Иерусалима с движением ХАМАС певица решила покинуть еврейское государство и переселиться на Кипр. Позже в СМИ появилась информация о том, что примадонна вернулась в Россию. Уточняется, что она въехала в страну через погранпереход в Псковской области, пишут « Дни.ру ». Также есть информация о том, что Пугачева приехала в Россию без мужа Максима Галкина. В некоторых СМИ ходят слухи, что певица рассталась с артистом.

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Видео с посещением особняка опубликовал telegram-канал Shot. «Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь», — написали в telegram-канале. На кадрах видно, как черный автомобиль, предположительно, принадлежащий примадонне, въехал на территорию замка. Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Однако после обострения конфликта Иерусалима с движением ХАМАС певица решила покинуть еврейское государство и переселиться на Кипр. Позже в СМИ появилась информация о том, что примадонна вернулась в Россию. Уточняется, что она въехала в страну через погранпереход в Псковской области, пишут «Дни.ру». Также есть информация о том, что Пугачева приехала в Россию без мужа Максима Галкина. В некоторых СМИ ходят слухи, что певица рассталась с артистом.