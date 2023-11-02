Челябинцев попросили помочь в поисках рекламы психоактивных мухоморов

Жителей Челябинской области попросили помочь в поисках рекламы психоактивных грибов «Мухоморыч». Фото с подобной рекламой замечены на автомобилях региона, сообщили в пресс-службе областной антимонопольной службы (УФАС).
«Челябинское УФАС России просит жителей Челябинска оказать содействие в сборе дополнительных материалов и предлагает направить в адрес антимонопольного органа фотографии с рекламой пищевых добавок „Мухоморыч“ на автомобилях. На них расположены наклейки с изображением мухомора, название фирмы „Мухоморыч“, надпись „микродозинг красного мухомора“, пометка „легально“ и номер телефона для консультаций», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее антимонопольная служба возбудила производство по факту размещения рекламы психоактивных мухоморов на автомобилях в Челябинске. УФАС рассмотрела в баннерах о препарате нарушение закона о рекламе. Заявление с просьбой проверить подобную рекламу поступило от Общероссийского народного фронта в регионе.
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