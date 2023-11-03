Суд заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии 03 ноября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 + Иноагента Павла Верзилова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя «Медиазоны» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к восьми с половиной годам колонии. Журналист обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. «Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии Петра Верзилова по делу о распространении фейков об армии», — говорится в постановлении. Информацию передает корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно, что прокурор запросил у суда заочно арестовать Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста. Павел Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя «Медиазоны» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к восьми с половиной годам колонии. Журналист обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. «Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии Петра Верзилова по делу о распространении фейков об армии», — говорится в постановлении. Информацию передает корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно, что прокурор запросил у суда заочно арестовать Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста. Павел Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям