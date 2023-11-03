Суд заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя «Медиазоны» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к восьми с половиной годам колонии. Журналист обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии.
«Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии Петра Верзилова по делу о распространении фейков об армии», — говорится в постановлении. Информацию передает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что прокурор запросил у суда заочно арестовать Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста.
Павел Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
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