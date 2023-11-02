02 ноября 2023

В Усть-Катаве по требованию прокурора очистили землю от нефтепродуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Территорию очистили от гудрона и других нефтепродуктов Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области по требованию прокурора очищена земля от нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Исполнено решение суда по иску транспортного прокурора с требованиями об очистке полосы отвода железной дороги от нефтепродуктов. Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки по обращению гражданина, поступившего в Златоустовскую транспортную прокуратуру, об имеющихся в Усть-Катаве углублениях в земле, наполненных гудроном и иными нефтепродуктами», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Проверка установила, что эта земля находится в аренде ОАО «РЖД». После вступления в силу решения суда компания очистила территорию от нефтепродуктов.

Ранее жители Миасса пожаловались на плохое состояние моста через железнодорожные пути. Как выяснилось позднее, этот мост никому не принадлежит, поэтому его обслуживанием и ремонтом никто не занимался. После вмешательства транспортной прокуратуры путепровод поручили принять на баланс муниципалитета.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Усть-Катаве Челябинской области по требованию прокурора очищена земля от нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Исполнено решение суда по иску транспортного прокурора с требованиями об очистке полосы отвода железной дороги от нефтепродуктов. Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки по обращению гражданина, поступившего в Златоустовскую транспортную прокуратуру, об имеющихся в Усть-Катаве углублениях в земле, наполненных гудроном и иными нефтепродуктами», — уточнили в telegram-канале ведомства. Проверка установила, что эта земля находится в аренде ОАО «РЖД». После вступления в силу решения суда компания очистила территорию от нефтепродуктов. Ранее жители Миасса пожаловались на плохое состояние моста через железнодорожные пути. Как выяснилось позднее, этот мост никому не принадлежит, поэтому его обслуживанием и ремонтом никто не занимался. После вмешательства транспортной прокуратуры путепровод поручили принять на баланс муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...