В Усть-Катаве по требованию прокурора очистили землю от нефтепродуктов

В Усть-Катаве Челябинской области по требованию прокурора очищена земля от нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Исполнено решение суда по иску транспортного прокурора с требованиями об очистке полосы отвода железной дороги от нефтепродуктов. Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки по обращению гражданина, поступившего в Златоустовскую транспортную прокуратуру, об имеющихся в Усть-Катаве углублениях в земле, наполненных гудроном и иными нефтепродуктами», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Проверка установила, что эта земля находится в аренде ОАО «РЖД». После вступления в силу решения суда компания очистила территорию от нефтепродуктов.
Ранее жители Миасса пожаловались на плохое состояние моста через железнодорожные пути. Как выяснилось позднее, этот мост никому не принадлежит, поэтому его обслуживанием и ремонтом никто не занимался. После вмешательства транспортной прокуратуры путепровод поручили принять на баланс муниципалитета.
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