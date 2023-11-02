В Межрайонной больнице №7 в Шумихе трудоустроились 25 новых специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Межрайонной больнице №7 в Шумихе (Курганская область) при руководстве главного врача Александра Савина трудоустроились более 20 новых специалистов. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поблагодарив руководителя медучреждения за выполнение поручения губернатора Вадима Шумкова.

«Продолжаем усиливать кадрами нашу область. Так, в Межрайонную больницу №7, при новом руководстве уже трудоустроились 25 новых специалистов. В головное учреждение пришли два врача-терапевта, врач-методист, педиатр, анестезиолог-реаниматолог, врач хирург, рентгенолог, врач КДЛ, шесть медсестер, три фельдшера, помощник врача-эпидемиолога, зубной врач», — написал Сигидаев. Также еще шесть медиков пополнили филиал больницы в селе Альменево.

По словам Сигидаева, сейчас в курганском медколледже семь человек обучаются на помощника фельдшера. Три специалиста для работы в ФАПах в селе Альменево, еще четыре человека в ФАПы в Шумихе.

Также глава депздрава региона выразил благодарность руководству учреждения за выполнение поручения губернатора Вадима Шумкова по привлечению кадров в Курганскую область. Весной 2023 года глава региона Вадим Шумков объявил о новой мере поддержки для медиков. В частности, губернатором было принято решение выделить молодым и иногородним специалистам субсидии для покупки новых квартир.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава Сигидаев рассказал о новых сотрудниках областной больницы №2. В медучреждении в этом году трудоустроилось 14 врачей, а по целевому обучению обучается 509 студентов и 11 ординаторов. Также сообщалось, что в 2023 году в курганские медучреждения устроились 50 молодых врачей.

Главврач Межрайонной больницы №7 из Шумихи Александр Савин за несколько месяцев работы привлек более 20 новых сотрудников Фото: личная страница Алексея Сигидаева в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall817753284_223