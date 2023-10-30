Десятки молодых врачей начали работать в больницах Курганской области

31 октября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В 2023 году в больницы устроились 50 молодых врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больницы Курганской области в течение 2023 года устроились на работу 50 молодых врачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «По данным департамента здравоохранения Курганской области с начала 2023 года в медицинские организации Курганской области пришли работать 50 молодых специалистов: 27 врачей трудоустроились после окончания медицинского вуза и 23 — после ординатуры», — говорится в сообщении правительства Курганской области. В межрайонную больницу №6 Целинного округа устроились на работу четыре молодых врача-терапевта: Яна Подгорбунских, Ирина Власова, Сергей Мануйлов, Анастасия Грибанова. Они стали участниками федеральной программы «Земский доктор». Сейчас по целевому направлению депздрава Курганской области высшее медицинское образование получают 756 студентов, проходят ординатуру 98 человек. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице №2 представили новых молодых врачей, которые будут работать в родильном доме и поликлинике. Штат больницы пополнился тремя специалистами.

В больницы Курганской области в течение 2023 года устроились на работу 50 молодых врачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «По данным департамента здравоохранения Курганской области с начала 2023 года в медицинские организации Курганской области пришли работать 50 молодых специалистов: 27 врачей трудоустроились после окончания медицинского вуза и 23 — после ординатуры», — говорится в сообщении правительства Курганской области. В межрайонную больницу №6 Целинного округа устроились на работу четыре молодых врача-терапевта: Яна Подгорбунских, Ирина Власова, Сергей Мануйлов, Анастасия Грибанова. Они стали участниками федеральной программы «Земский доктор». Сейчас по целевому направлению депздрава Курганской области высшее медицинское образование получают 756 студентов, проходят ординатуру 98 человек. Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице №2 представили новых молодых врачей, которые будут работать в родильном доме и поликлинике. Штат больницы пополнился тремя специалистами.