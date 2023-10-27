Директор курганского депздрава рассказал о новых сотрудниках областной больницы

Курганская областная больница расширила штат сотрудников

Областная больница набрала 14 разных врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Штат Курганской областной больницы №2 пополнили 14 новых врачей. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году в учреждение трудоустроилось 14 врачей (врачи-терапевты, врач-онколог, врачи акушеры-гинекологи, врач-хирург)», — написал директор Сигидаев. Также он поделился, что в областной больнице по целевому договору обучаются 59 студентов и 11 ординаторов.

Глава регионального депздрава отчитался о поставленном в ту же больницу оборудовании за последние три года. Среди него есть кислородные станции, аппараты УЗИ, электроэнцефалограф, тромбоэластограф, видеоларингоскоп, электрокардиографы, гематологический анализатор, калькоскоп, стерилизатор инструментов, облучатель для фототерапии новорожденных, фетальные мониторы, облучатель для лечения желтухи у новорожденных, морозильная камера для плазмы крови. Отдельно отметил, что больнице были поставлены новые автомобили. Сигидаев выразил мнение, что современный облик и созданные условия для работы будут способствовать улучшению оказания медицинской помощи и привлечению новых медицинских кадров.

Ранее URA.RU сообщало, что директор курганского депздрава Сигидаев рассказал студентам-медикам о преобразованиях системы здравоохранения региона. А весной 2023 года глава региона Вадим Шумков объявил о новой мере поддержки для медработников. В частности, было принято решение о выделении субсидии на приобретение новой квартиры молодым и иногородним специалистам.