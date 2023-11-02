02 ноября 2023

Боец СВО рассказал о встрече со звездой «Реальных пацанов»

Эпизод «Реальных пацанов» с бойцами СВО сняли спонтанно и без сценария
© Служба новостей «URA.RU»
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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
Сначала военные не принимали участия в съемках Фото:

Один из участников СВО Дмитрий Борисов, который снялся в последнем эпизоде «Реальных пацанов», рассказал о том, как бойцам удалось попасть на съемки и о знакомстве с Николаем Наумовым. Об этом кавалер Ордена Мужества поведал telegram-каналу «Прикамские витязи».

«Я и ребята с данного эпизода проходили реабилитацию в госпитале в Москве, в госпитале была одна женщина-волонтер, которая однажды рассказала нам, что ее сын работает креативным продюсером и у него есть возможность показать нам, как проходят съемки сериала. Мы охотно согласились, было очень интересно», — рассказал Борисов.

Группу бойцов отвезли в деревню, где проходили съемки, там участники познакомились и пообщались с актерами сериала. Сначала бойцы только наблюдали за съемочным процессом, а через некоторое время им предложили самим принять участие в качестве актеров. Идея такого эпизода, по словам Борисова, появилась у создателей сериала спонтанно. Текста никто не учил, все были собой и просто общались на камеру. У всех бойцов от встречи остались позитивные и положительные впечатления.

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Один из участников СВО Дмитрий Борисов, который снялся в последнем эпизоде «Реальных пацанов», рассказал о том, как бойцам удалось попасть на съемки и о знакомстве с Николаем Наумовым. Об этом кавалер Ордена Мужества поведал telegram-каналу «Прикамские витязи». «Я и ребята с данного эпизода проходили реабилитацию в госпитале в Москве, в госпитале была одна женщина-волонтер, которая однажды рассказала нам, что ее сын работает креативным продюсером и у него есть возможность показать нам, как проходят съемки сериала. Мы охотно согласились, было очень интересно», — рассказал Борисов. Группу бойцов отвезли в деревню, где проходили съемки, там участники познакомились и пообщались с актерами сериала. Сначала бойцы только наблюдали за съемочным процессом, а через некоторое время им предложили самим принять участие в качестве актеров. Идея такого эпизода, по словам Борисова, появилась у создателей сериала спонтанно. Текста никто не учил, все были собой и просто общались на камеру. У всех бойцов от встречи остались позитивные и положительные впечатления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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