Боец СВО рассказал о встрече со звездой «Реальных пацанов»

Эпизод «Реальных пацанов» с бойцами СВО сняли спонтанно и без сценария

03 ноября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Сначала военные не принимали участия в съемках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из участников СВО Дмитрий Борисов, который снялся в последнем эпизоде «Реальных пацанов», рассказал о том, как бойцам удалось попасть на съемки и о знакомстве с Николаем Наумовым. Об этом кавалер Ордена Мужества поведал telegram-каналу «Прикамские витязи». «Я и ребята с данного эпизода проходили реабилитацию в госпитале в Москве, в госпитале была одна женщина-волонтер, которая однажды рассказала нам, что ее сын работает креативным продюсером и у него есть возможность показать нам, как проходят съемки сериала. Мы охотно согласились, было очень интересно», — рассказал Борисов. Группу бойцов отвезли в деревню, где проходили съемки, там участники познакомились и пообщались с актерами сериала. Сначала бойцы только наблюдали за съемочным процессом, а через некоторое время им предложили самим принять участие в качестве актеров. Идея такого эпизода, по словам Борисова, появилась у создателей сериала спонтанно. Текста никто не учил, все были собой и просто общались на камеру. У всех бойцов от встречи остались позитивные и положительные впечатления.

Один из участников СВО Дмитрий Борисов, который снялся в последнем эпизоде «Реальных пацанов», рассказал о том, как бойцам удалось попасть на съемки и о знакомстве с Николаем Наумовым. Об этом кавалер Ордена Мужества поведал telegram-каналу «Прикамские витязи». «Я и ребята с данного эпизода проходили реабилитацию в госпитале в Москве, в госпитале была одна женщина-волонтер, которая однажды рассказала нам, что ее сын работает креативным продюсером и у него есть возможность показать нам, как проходят съемки сериала. Мы охотно согласились, было очень интересно», — рассказал Борисов. Группу бойцов отвезли в деревню, где проходили съемки, там участники познакомились и пообщались с актерами сериала. Сначала бойцы только наблюдали за съемочным процессом, а через некоторое время им предложили самим принять участие в качестве актеров. Идея такого эпизода, по словам Борисова, появилась у создателей сериала спонтанно. Текста никто не учил, все были собой и просто общались на камеру. У всех бойцов от встречи остались позитивные и положительные впечатления.