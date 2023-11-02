В городе-спутнике Челябинска нашли замену отмененным маршруткам

В Копейске сообщили номера новых автобусов вместо маршруток

03 ноября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Маршрутки в Копейске отменят с 1 января 2024 года Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Копейске, который является городом-спутником Челябинска, озвучили номера автобусов, которые придут на замену маршруткам. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. «С 1 января Копейск будет обслуживаться только маршрутами по регулируемому тарифу. Это позволит обновить подвижной состав автобусов, стабилизировать работу в часы низкого спроса, оплачивать проезд банковскими картами, проездными, в том числе льготными, также появится возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах „Яндекс.Карты“ и „2ГИС“», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас жители поселков Советов, Зуевка, ЧГРЭС, РМЗ и микрорайона Тугайкуль не обслуживаются транспортом по регулируемому тарифу. Это будет исправлено, для чего введут пять новых маршрутов: 11. Автовокзал — Советов, 21А. Автовокзал — Школа № 16 (Тугайкуль), 22. Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск (по Урицкого), 23. Автовокзал — ЧГРЭС и 29. Автовокзал — РМЗ. «Усиливаются шесть маршрутов: 2, 5, 7, 10, 18к, 26. Отменяются 17 маршрутов по нерегулируемому тарифу: 2Б, 3Б, 4Б, 5Б, 7Б, 9, 10Б, 13, 12К, 16Б, 16К, 18Б, 19К, 20, 21, 26Б, трассы которых дублируют на 90% маршруты по регулируемому тарифу. Объединяются три маршрута по регулируемому тарифу: 2К → 2. 30А, 30Б → 30», — добавили в пресс-службе ведомства. Весь транспорт будет брендирован в едином цвете. Ранее стало известно, что в Копейске отменят маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. С 1 января 2024 года прекратит работу порядка 17 рейсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Копейске, который является городом-спутником Челябинска, озвучили номера автобусов, которые придут на замену маршруткам. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. «С 1 января Копейск будет обслуживаться только маршрутами по регулируемому тарифу. Это позволит обновить подвижной состав автобусов, стабилизировать работу в часы низкого спроса, оплачивать проезд банковскими картами, проездными, в том числе льготными, также появится возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах „Яндекс.Карты“ и „2ГИС“», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас жители поселков Советов, Зуевка, ЧГРЭС, РМЗ и микрорайона Тугайкуль не обслуживаются транспортом по регулируемому тарифу. Это будет исправлено, для чего введут пять новых маршрутов: 11. Автовокзал — Советов, 21А. Автовокзал — Школа № 16 (Тугайкуль), 22. Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск (по Урицкого), 23. Автовокзал — ЧГРЭС и 29. Автовокзал — РМЗ. «Усиливаются шесть маршрутов: 2, 5, 7, 10, 18к, 26. Отменяются 17 маршрутов по нерегулируемому тарифу: 2Б, 3Б, 4Б, 5Б, 7Б, 9, 10Б, 13, 12К, 16Б, 16К, 18Б, 19К, 20, 21, 26Б, трассы которых дублируют на 90% маршруты по регулируемому тарифу. Объединяются три маршрута по регулируемому тарифу: 2К → 2. 30А, 30Б → 30», — добавили в пресс-службе ведомства. Весь транспорт будет брендирован в едином цвете. Ранее стало известно, что в Копейске отменят маршрутные такси по нерегулируемому тарифу. С 1 января 2024 года прекратит работу порядка 17 рейсов.