В лицее челябинской «Рублевки» нашли коклюш

В лицее «Привилегия» Сосновского района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», обнаружили коклюш. Об этом 3 ноября URA.RU сообщила мама одного из учеников.
«В лицее нашли коклюш. Сегодня у детей будут брать анализ, но на карантин нас пока не посадили», — сообщила URA.RU челябинка на правах анонимности.
На момент публикации на звонки URA.RU в лицее «Привилегия» не ответили. Агентство направило официальные запросы руководству учреждения и Роспотребнадзору по Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения.
С 3 ноября на карантин отправили один из классов лицея №95 (Челябинск). По данным на 31 октября коклюш подтвердили и у 23 учеников в 15 школах Магнитогорска.
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