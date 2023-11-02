02 ноября 2023

В лицее челябинской «Рублевки» нашли коклюш

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, ребенок, гимназия, дети, ученик, девочка, школа, лицей
Среди учеников проводят забор анализов на коклюш, сообщили родители Фото:

В лицее «Привилегия» Сосновского района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», обнаружили коклюш. Об этом 3 ноября URA.RU сообщила мама одного из учеников.

«В лицее нашли коклюш. Сегодня у детей будут брать анализ, но на карантин нас пока не посадили», — сообщила URA.RU челябинка на правах анонимности.

На момент публикации на звонки URA.RU в лицее «Привилегия» не ответили. Агентство направило официальные запросы руководству учреждения и Роспотребнадзору по Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения.

С 3 ноября на карантин отправили один из классов лицея №95 (Челябинск). По данным на 31 октября коклюш подтвердили и у 23 учеников в 15 школах Магнитогорска.

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В лицее «Привилегия» Сосновского района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», обнаружили коклюш. Об этом 3 ноября URA.RU сообщила мама одного из учеников. «В лицее нашли коклюш. Сегодня у детей будут брать анализ, но на карантин нас пока не посадили», — сообщила URA.RU челябинка на правах анонимности. На момент публикации на звонки URA.RU в лицее «Привилегия» не ответили. Агентство направило официальные запросы руководству учреждения и Роспотребнадзору по Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения. С 3 ноября на карантин отправили один из классов лицея №95 (Челябинск). По данным на 31 октября коклюш подтвердили и у 23 учеников в 15 школах Магнитогорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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