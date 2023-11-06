В курганском округе устроили ЧС, чтобы завести своего поставщика угля. Инсайд

07 ноября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Проблема в муниципалитетах связана с поставками угля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы с отоплением в Курганской области в 2023—2024 годах В Курганской области предприниматель Светлана Попова расторгла контракт с МУП «Теплотранс», которое занимается отоплением пяти муниципальных округов. Это связано с тем, что предприятие мэрии не выплатило поставщикам угля 11 млн рублей. По словам источника URA.RU, связанного с региональными властями, представители МУП воспользовались этим, чтобы во время режима ЧС можно было найти другого поставщика угля. «Попова расторгла контракт. После этого в рамках режима ЧС можно найти без торгов другого. Сейчас уголь в округа уже начала поставлять другая компания. Деньги, которые должны были отдать Поповой, в качестве задатка выплатили новой. Этой компанией должна была стать „Регион-СК“», — рассказал источник. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Лебяжьевского муниципального округа, к которому относится МУП. Информация будет дополнена после получения ответа. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании «Регион-СК». Представитель поставщика угля Сергей Попов подтвердил URA.RU, что компания расторгла контракт с МУП. «Представители МУП полностью прекратили оплату. Мы готовим обращение в суд. Нам должны около 11 млн рублей», — объяснил он. По его словам, компании выплатили только половину положенной суммы, поэтому муниципальному предприятию поставили только 4 000 тонн угля Ранее стало известно, что представители «Теплотранса» смогли найти поставщика угля только в конце сентября. Представители компании за прошлый отопительный сезон заплатили Поповой 30 млн рублей только в августе по решению суда. МУП отвечает за котельные Лебяжьевского, Петуховского, Половинского и Частоозерского округов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области предприниматель Светлана Попова расторгла контракт с МУП «Теплотранс», которое занимается отоплением пяти муниципальных округов. Это связано с тем, что предприятие мэрии не выплатило поставщикам угля 11 млн рублей. По словам источника URA.RU, связанного с региональными властями, представители МУП воспользовались этим, чтобы во время режима ЧС можно было найти другого поставщика угля. «Попова расторгла контракт. После этого в рамках режима ЧС можно найти без торгов другого. Сейчас уголь в округа уже начала поставлять другая компания. Деньги, которые должны были отдать Поповой, в качестве задатка выплатили новой. Этой компанией должна была стать „Регион-СК“», — рассказал источник. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Лебяжьевского муниципального округа, к которому относится МУП. Информация будет дополнена после получения ответа. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании «Регион-СК». Представитель поставщика угля Сергей Попов подтвердил URA.RU, что компания расторгла контракт с МУП. «Представители МУП полностью прекратили оплату. Мы готовим обращение в суд. Нам должны около 11 млн рублей», — объяснил он. По его словам, компании выплатили только половину положенной суммы, поэтому муниципальному предприятию поставили только 4 000 тонн угля Ранее стало известно, что представители «Теплотранса» смогли найти поставщика угля только в конце сентября. Представители компании за прошлый отопительный сезон заплатили Поповой 30 млн рублей только в августе по решению суда. МУП отвечает за котельные Лебяжьевского, Петуховского, Половинского и Частоозерского округов.