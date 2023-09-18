Чиновникам курганского округа придется покупать уголь по завышенным ценам

После срыва закупок топлива курганским властям придется снова искать поставщика

Чиновникам Курганского округа из-за промедления по уплате долгов придется закупать уголь дороже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновникам муниципального предприятия «Теплотранс» из Лебяжьевского округа Курганской области придется закупать уголь по завышенным ценам из-за промедления по уплате долгов поставщику. Власти два раза проводили закупку, но оба раза аукцион срывался. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Компания „Теплотранс“ вовремя не рассчиталась за уголь с поставщиком за зиму, дотянув до суда. Теперь им придется искать поставщика за более высокую цену, чтобы не сорвать отопительный сезон. После срыва двух аукционов власти могут повысить его цену. Но заявится ли на него поставщик угля, если ему до этого не платили, неизвестно», — сообщает источник. Также, по его словам, компенсировать эти траты подъемом цен на ЖКХ для населения не получится, потому что этот вопрос жестко контролирует государство. МУПу придется тратить средства, которые они могли бы направить на обслуживание котельных.

Источник также пояснил, что власти рассчитались по долгам в 30 млн рублей с прежним поставщиком угля. При этом бизнесмену пришлось обращаться в суд.

Редакция URA.RU несколько дней пыталась связаться с главой Лебяжьевского округа Александром Барчем, но в эти моменты он всегда оказывался не у телефона. Также не удалось дозвониться и до представителей предприятия «Теплотранс».

При этом в telegram-канале «Лебяжьевский МО (Барч А. Р)» появилась информация, что «все котельные в округе готовы к запуску, запас топлива соответствует началу отопительного сезона». По информации канала, отопление в округе планируют начать 22 сентября с объектов соцкультбыта. Источник же считает, что эти запасы остались еще с теплого весеннего периода, которые не израсходовали, и проблема с углем все еще актуальна и нуждается в решении.

Ранее URA.RU писало, что жители Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов переживают, что они рискуют остаться зимой без отопления. Предприниматели не захотели поставлять уголь «Теплотрансу». 13 сентября сорвалась вторая сделка по закупке 10 тысяч тонн угля для предприятия с начальной ценой контракта в 55 млн рублей.