Свердловский инвестор дважды неудачно вложился в бизнес блогера Аяза Шабутдинова

Свердловчанин подал в суд на инфобизнесмена Аяза Шабутдинова
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Судебное заседание пройдет 15 ноября Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) требует от блогера и пермского бизнесмена Аяза Шабутдинова и его компании 1,5 миллиона рублей. Он дважды инвестировал в проект инфобизнесмена и прогорел.

«Житель Нижнего Тагила Василий (имя изменено) в 2018 году решил вложиться в „Like Центр“ в Екатеринбурге. До этого он несколько раз вкладывался в другие компании бренда Like Шабутдинова и не имел с ними проблем. Мужчина перевел 1 миллион рублей на счет жены местного предпринимателя Алексея Крайнова. Почему именно ей, тогда он не задумался, заподозрив что-то неладное уже сильно позже», — сообщает telegram-канал SHOT.

Взамен мужчина должен был получить около 7 миллионов рублей дивидендов за 36 месяцев, но никаких выплат ему не поступала. Позже на свердловчанина вышла помощница блогера с предложением выкупить у него доля в Like, за это обещали дать 500 тысяч рублей и вернуть 1,5 миллиона рублей долга. Василий дал согласие.

«Через некоторое время Шабутдинов и команда откликнулись и перевели ему 500 тысяч рублей, после чего перестали выходить на связь, забыв про оставшиеся 1,5 миллиона рублей долга. Теперь Василий намерен судиться уже с инфобизнесменом и блогером, в компанию которого он вкладывался несколько лет назад», — заявили SHOT. Судя по картотеке Арбитражного суда Москвы, иск к Аязу Шабутдинову приняли 6 октября. Первое судебное заседание пройдет 15 ноября.

Аяз Шабутдинов блогер, предприниматель, коуч, создатель холдинга Like. Известен медиапублике по проекту «Бизнес-Молодости» и рассказам о том, как заработать миллионы и построить свой бизнес.

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Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) требует от блогера и пермского бизнесмена Аяза Шабутдинова и его компании 1,5 миллиона рублей. Он дважды инвестировал в проект инфобизнесмена и прогорел. «Житель Нижнего Тагила Василий (имя изменено) в 2018 году решил вложиться в „Like Центр“ в Екатеринбурге. До этого он несколько раз вкладывался в другие компании бренда Like Шабутдинова и не имел с ними проблем. Мужчина перевел 1 миллион рублей на счет жены местного предпринимателя Алексея Крайнова. Почему именно ей, тогда он не задумался, заподозрив что-то неладное уже сильно позже», — сообщает telegram-канал SHOT. Взамен мужчина должен был получить около 7 миллионов рублей дивидендов за 36 месяцев, но никаких выплат ему не поступала. Позже на свердловчанина вышла помощница блогера с предложением выкупить у него доля в Like, за это обещали дать 500 тысяч рублей и вернуть 1,5 миллиона рублей долга. Василий дал согласие. «Через некоторое время Шабутдинов и команда откликнулись и перевели ему 500 тысяч рублей, после чего перестали выходить на связь, забыв про оставшиеся 1,5 миллиона рублей долга. Теперь Василий намерен судиться уже с инфобизнесменом и блогером, в компанию которого он вкладывался несколько лет назад», — заявили SHOT. Судя по картотеке Арбитражного суда Москвы, иск к Аязу Шабутдинову приняли 6 октября. Первое судебное заседание пройдет 15 ноября. Аяз Шабутдинов блогер, предприниматель, коуч, создатель холдинга Like. Известен медиапублике по проекту «Бизнес-Молодости» и рассказам о том, как заработать миллионы и построить свой бизнес.
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