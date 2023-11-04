04 ноября 2023
03 ноября 2023

Жители ХМАО массово покупают гекконов в преддверии года Дракона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, ящерица, террариум, рептилии
В ХМАО появилась мода на гекконов в преддверии года Дракона Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали массово покупать гекконов и других ящериц в преддверии года Дракона. Разные виды этих пресмыкающихся стали популярным запросом у тех, кто желает завести домашнего питомца. Тенденцию URA.RU обсудило с заводчиком Кристиной Уразовой.

«Сейчас в округе пошла мода на гекконов, многие хотят завести дома ручного „дракона“. В Сибири эта тенденция уже давно раскручена, а до ХМАО дошла только недавно. К тому же наступает год Дракона — это хороший повод», — рассказала она корреспонденту агентства.

За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже гекконов. Продавцы предлагают приобрести экзотических животных различных видов и окрасов. «Перед покупкой питомца нужно понять, какой вид вам ближе. Кому-то, например, больше нравятся реснитчатый бананоед, а другим — эублефары. И те, и другие, как правило, ручные и ласковые», — добавила югорчанка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО распродают уличные ларьки и павильоны с шаурмой. Предприниматели предпочитают переключиться на другие виды бизнеса, а также пытаются избавиться от точек фастфуда из-за возросших расходов на их содержание.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали массово покупать гекконов и других ящериц в преддверии года Дракона. Разные виды этих пресмыкающихся стали популярным запросом у тех, кто желает завести домашнего питомца. Тенденцию URA.RU обсудило с заводчиком Кристиной Уразовой. «Сейчас в округе пошла мода на гекконов, многие хотят завести дома ручного „дракона“. В Сибири эта тенденция уже давно раскручена, а до ХМАО дошла только недавно. К тому же наступает год Дракона — это хороший повод», — рассказала она корреспонденту агентства. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже гекконов. Продавцы предлагают приобрести экзотических животных различных видов и окрасов. «Перед покупкой питомца нужно понять, какой вид вам ближе. Кому-то, например, больше нравятся реснитчатый бананоед, а другим — эублефары. И те, и другие, как правило, ручные и ласковые», — добавила югорчанка. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО распродают уличные ларьки и павильоны с шаурмой. Предприниматели предпочитают переключиться на другие виды бизнеса, а также пытаются избавиться от точек фастфуда из-за возросших расходов на их содержание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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