Жители ХМАО массово покупают гекконов в преддверии года Дракона. Фото

05 ноября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

В ХМАО появилась мода на гекконов в преддверии года Дракона Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU (фото из архива) Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали массово покупать гекконов и других ящериц в преддверии года Дракона. Разные виды этих пресмыкающихся стали популярным запросом у тех, кто желает завести домашнего питомца. Тенденцию URA.RU обсудило с заводчиком Кристиной Уразовой. «Сейчас в округе пошла мода на гекконов, многие хотят завести дома ручного „дракона“. В Сибири эта тенденция уже давно раскручена, а до ХМАО дошла только недавно. К тому же наступает год Дракона — это хороший повод», — рассказала она корреспонденту агентства. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже гекконов. Продавцы предлагают приобрести экзотических животных различных видов и окрасов. «Перед покупкой питомца нужно понять, какой вид вам ближе. Кому-то, например, больше нравятся реснитчатый бананоед, а другим — эублефары. И те, и другие, как правило, ручные и ласковые», — добавила югорчанка. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО распродают уличные ларьки и павильоны с шаурмой. Предприниматели предпочитают переключиться на другие виды бизнеса, а также пытаются избавиться от точек фастфуда из-за возросших расходов на их содержание.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали массово покупать гекконов и других ящериц в преддверии года Дракона. Разные виды этих пресмыкающихся стали популярным запросом у тех, кто желает завести домашнего питомца. Тенденцию URA.RU обсудило с заводчиком Кристиной Уразовой. «Сейчас в округе пошла мода на гекконов, многие хотят завести дома ручного „дракона“. В Сибири эта тенденция уже давно раскручена, а до ХМАО дошла только недавно. К тому же наступает год Дракона — это хороший повод», — рассказала она корреспонденту агентства. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже гекконов. Продавцы предлагают приобрести экзотических животных различных видов и окрасов. «Перед покупкой питомца нужно понять, какой вид вам ближе. Кому-то, например, больше нравятся реснитчатый бананоед, а другим — эублефары. И те, и другие, как правило, ручные и ласковые», — добавила югорчанка. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО распродают уличные ларьки и павильоны с шаурмой. Предприниматели предпочитают переключиться на другие виды бизнеса, а также пытаются избавиться от точек фастфуда из-за возросших расходов на их содержание.